KOVO, 배구 저변 확대 위한 제천 유소년클럽 대회 폐막

▲ 2026 제천 전국 유소년클럽 배구대회 남자 중등부에서 우승한 대전 SVA

한국배구연맹(KOVO)이 유소년 배구 클럽 문화 조성과 저변 확대를 위해 2013년부터 이어온 전국 유소년클럽 배구대회가 충북 제천에서 막을 내렸습니다.이 대회는 전국 유소년 선수들에게 실전 경험을 쌓을 기회를 제공하고, 배구에 대한 관심과 애정을 키울 수 있도록 마련됐습니다.연맹과 제천시배구협회가 공동 주최한 올해 대회는 지난달 28일부터 이달 1일까지 제천중학교와 제천여중, 의림초, 남천초 등 충북 제천시 소재 4개 체육관에서 열렸습니다.76개 팀, 1,200여명이 참가해 초등 중학년부(3∼4학년 혼성), 초등 고학년(5∼6학년) 남녀부, 중학교 남녀부 등 5개 부문에서 기량을 겨뤘습니다.연맹은 선수들이 대회에 집중할 수 있도록 교통비와 식비 등 체재비를 지원했습니다.KOVO 유소년 배구 교실 소속 팀에는 경기용 유니폼과 무릎 보호대 등 경기 용품도 제공했습니다.한편 이번 대회 중학교 남자부에선 대전 SVA가, 여자부에선 함안여중이 우승했습니다.초등부에선 화성 효행초가 중학년부 정상에 올랐고, 고학년 남자부는 진주 금호초, 여자부는 경산 평산초가 우승을 차지했습니다.(사진=한국배구연맹(KOVO) 제공, 연합뉴스)