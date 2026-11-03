강원도의회 "인제군 지방우대지수 2권역 분류 재검토하라"

▲ 강원도의회, 지방우대지수 권역 분류 개선 촉구

정부의 인구감소지역 지정 제외와 지방우대지수 2권역 분류에 반발해 온 강원 인제군의 제도 개선 요구에 강원도의회도 힘을 보태고 나섰습니다.강원도의회는 오늘 발표한 건의문에서 "행정안전부는 인제군의 지방우대지수 2권역 분류를 재검토하고, 접경·산간 지역의 특수성을 반영한 산정기준 개선과 평가 근거 공개·검증 절차를 보장하라"고 촉구했습니다.이어 "인구감소지역 지정 결과도 재검토하고, 인구활력플러스(+) 지역의 기존 지원 연속성 확보와 불합리한 지원 격차 해소를 위한 대책을 마련하라"고 강조했습니다.도의회는 또 "강원도는 인제군을 비롯한 접경·산간 지역의 발전 여건과 지원 영향을 면밀히 분석하고, 권역 재조정과 지정기준 개선을 위해 정부에 공식 의견을 제시하는 등 적극적인 공동 대응에 나서라"고 요구했습니다.도의회는 건의문을 국회와 대통령실, 국무총리비서실, 행정안전부장관, 강원도지사에게 보낼 예정입니다.(사진=강원도의회 제공, 연합뉴스)