[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 임명호 단국대 심리학과 교수, 우상욱 SBS 논설위원
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● 청소년 위협하는 '오버도스' ~ ● '오버도스' 막을 방법은?
우상욱 / SBS 논설위원
"술·담배, 연령 제한 있지만 일반 의약품 제한 없어"
"창고형 약국 증가로 의약품 구매 문턱 낮아져"
"의약품, 해외직구 활발…규제 사각지대 때문"
"국내 금지 의약품 해외에서 합법적 거래…죄책감 낮아"
"고의성 입증 쉽지 않아…처벌해도 기소유예 처분"
임명호 / 단국대 심리학과 교수
"처방 의약품 전산 연결…일반 의약품 연결 안 돼"
"흔히 '약국 뺑뺑이' 해도 잡힐 수가 없어"
"SNS 영향 큰 청소년들 '약물 복용 후기' 노출"
"학업 스트레스 영향…잘못된 정보 믿고 복용"
"의약품 구매 '연령 제한·구매 제한' 법안 보완 필요"
"청소년 오남용, 주변 친구·어른의 관심 필요"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[사이다] 청소년들 사이 유행처럼 번지는 '오버도스'…"SNS서 '약물 복용 후기' 노출, 연령·구매 제한 필요"
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