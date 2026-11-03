[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 김양팽 산업연구원 전문연구원
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● 인터뷰
김양팽 / 산업연구원 전문연구원
"반도체 고점 시점? 지금 매일매일이 고점"
"반도체 가격·수요 모두 꺾이지 않을 것"
"중국 반도체, 위협은 되나 한국과 수준 차이"
"HBM 생산 위해서는 D램 생산 줄일 수밖에"
"한국 반도체, 첨단 제품에 집중하는 게 맞아"
"미국, 자국 내 반도체 생산 후 시장 지배 욕심 강화"
"미국, 한국 반도체 견제 수단으로 일본 지원"
"미국, 중국의 반도체 활용 지금 수준 유지 원해"
"타이완 침공 시 전자산업 마비…중국, 극단적 상황 피해"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[인터뷰] 김양팽 박사 "반도체 매일매일 고점, 가격·수요 꺾일 요인 없어"…위협하는 중국·부활 꿈꾸는 일본 상황은?
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