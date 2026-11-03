"북한 김성남 당 비서 방중"…고위급 교류 속도 주목

▲ 중국과 북한의 국기

북한의 김성남 조선노동당 국제 비서가 중국 방문을 위해 평양에서 출발했다고 일본 교도통신이 3일 외교 소식통을 인용해 보도했습니다.교도통신은 김 비서가 조선노동당 대표단을 이끌고 중국을 가기 위해 평양에서 출발했다며 이미 베이징에 도착한 것 같다고 전했습니다.통신은 김 비서의 방중 목적과 관련해서는 중국 공산당과의 관계 강화를 모색하기 위한 것으로 보인다고 추정했습니다.이어 중국이 최근 중국공산당 중앙위원회 전체회의(20기 5중전회)를 막 끝낸 만큼 북중 양측이 회의 결과와 정책 방향 등에 대해 의견을 교환할 가능성도 제기됩니다.중국공산당은 지난달 26∼29일 베이징에서 20기 5중전회를 열고 '전면적 종엄치당'(엄격한 당 관리)을 지속적으로 추진하기 위한 주요 결정문을 채택하는 한편, 당내 기율 확립과 조직 통제 강화, 부패 척결을 통해 시진핑 국가주석을 핵심으로 하는 당 중앙의 권위와 지도력을 공고히 하겠다는 방침을 재확인했습니다.이를 통해 내년 시 주석의 4연임 여부를 사실상 결정할 제21차 당대회를 앞두고 내부 결속과 통치 기반을 다지는 데 주력했다는 해석을 낳기도 했습니다.김 비서의 이번 방중은 김정은 북한 국무위원장이 지난달 24일 중국 단둥을 전격 방문한 지 열흘 만에 이뤄졌다는 점에서 양국 간 고위급 교류와 우호 관계 강화 흐름의 연장선에 있다는 평가도 나옵니다.김 위원장은 당시 중국 권력 서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석과 면담하고 항미원조기념관과 단둥 현지 버스 공장을 함께 참관하며 북중 간 정치·경제 협력의 의지를 내비친 바 있습니다.김성남 비서는 지난해 12월과 2024년 3월에도 중국을 방문해 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 만났으며, 김 위원장의 최근 단둥 방문에도 동행한 것이 확인됐습니다.(사진=연합뉴스)