장동혁 '민생'·오세훈 '통합'·한동훈 '정치개혁'

▲ 국민의힘 장동혁 대표와 오세훈 서울시장이 3일 국회의원회관에서 국민의힘 서울시당과 서울시가 연 토론회 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다'에 참석해 기념 촬영하고 있다.

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▲ 무소속 한동훈 의원이 3일 국회의원회관에서 국민의힘 김기현, 윤상현 의원과 공동 주최한 '정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 토론회에서 주요 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.

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▲ 오세훈 서울시장(왼)과 국민의힘 장동혁 대표.

오세훈 서울시장의 항소심 무죄로 보수 진영에서 차기 권력 경쟁이 본격화한 가운데 국민의힘 장동혁 대표와 오 시장, 무소속 한동훈 의원이 오늘(3일) 여의도에 집결해 이슈 선점에 나섰습니다.강경 우파 행보를 해온 장 대표는 내년도 정부 예산안의 심사 방향을 직접 발표하면서 민생 이슈를 부각했으며, 오 시장은 서울시당과 서울시가 주최한 토론회에 참석해 '보수 통합' 필요성을 부각했습니다.한 의원은 '상향식 공천 의제를 띄우는 데 주력했습니다.오 시장은 오늘 오전 10시 국민의힘 서울시당이 국회의원회관에서 주최한 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회에 참석했습니다.오 시장이 지난달 23일 항소심에서 정치자금법 위반 혐의에 대해 무죄를 받은 이후 국회를 찾은 것은 이번이 처음입니다.한동훈 의원의 행사 장소와 불과 130여 걸음 떨어진 이날 행사장에는 국민의힘 의원 109명 가운데 38명이 참석했습니다.의원회관 세미나실 중 가장 작은 곳에서 행사가 열리면서 행사장은 발 디딜 틈이 없을 정도로 붐볐습니다.오 시장이 참석한 현장에는 서울에 지역구를 둔 권영세·나경원·조은희·조정훈·신동욱·김재섭·서명옥·박수민 의원 외에도 이종배·조배숙·성일종·신성범·김석기·김정재·이만희·김미애·권영진·최수진·한지아·박상웅·김소희·최보윤·이달희·박준태 의원 등이 동석했습니다.특히 장동혁 대표·정점식 원내대표까지 자리를 함께해 국민의힘 의원총회를 방불케 하는 진풍경이 펼쳐졌습니다.오 시장은 이날도 보수 대통합 문제를 강조했습니다.오 시장은 토론회 참석 후 기자들과 만나 "만나지 못할 사람이 없고 함께 힘 합치지 못할 사람 없다"면서 "다음 총선에서 만에 하나 패배하게 된다면 삼권분립조차 인정하지 않는 이 무도한 정권을 또다시 연장시켜줄 가능성이 있다"고 목소리를 높였습니다.이어 "그렇게 되지 않기 위해서는 우리 당이 정말 미력이나마 모두 다 모을 수 있는 당내 분위기를 만들어야 한다"면서 "저는 앞으로 한 의원님을 비롯해 우리 당의 누구라도 찾아뵙고 고견을 듣겠다"고 했습니다.한동훈 의원도 오 시장과 비슷한 시간대인 오늘 오전 9시 30분 국회의원회관에서 '정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가'를 주제로 토론회를 열었습니다.한 의원은 행사에서 "현시점에선 정당개혁이 정치개혁"이라면서 "지금의 왜곡된 구조로는 누가 당권을 잡느냐에 따라 진짜 이길만한 사람이 선거에 나가지 못하고 이상한 사람이 나서는 구조다. 그것을 개혁하는 것이 정당개혁"이라고 말했습니다.이어 "그 구조를 제도적으로 타파해야 한다"면서 "(공천의) 예측 가능성을 보장하기 위해서는 국민으로부터 보조금을 받아 운영되는 정당에 '상향식 공천'을 법제화해야 한다"고 말했습니다.앞서 한 의원은 지난 7월부터 상향식 공천을 정치개혁 의제로 제시하고 있습니다.정치권에서는 1년 5개월가량 남은 2028년 총선을 앞두고 한 의원이 국민의힘에 복당해 당권을 잡으면 공천 불이익이 있을 것을 염려하는 중진들을 겨냥해 "걱정 말라"는 메시지를 보낸 것이라는 분석이 나옵니다.이날 토론회는 국민의힘 5선 김기현·윤상현 의원이 공동주최자로 이름을 올리고 6선 주호영 의원이 축사를 해 눈길을 끌었습니다.한 의원은 이들을 "대선배"라고 지칭하며 친근감을 드러냈습니다.김 의원은 "한 의원이 저한테 전화해 같이 하자고 해서 제가 끼어들었다"며 동참 배경을 밝혔고, 윤 의원은 "보수의 대통합, BTS(Band·Together·Stronger) 연대가 필요하다"고 언급해 한 의원의 복당에 힘을 실었습니다.주 의원은 "당 대표에게 충성하는 사람들은 대체로 좀 모자란 사람들이 많다. 잘하는 사람은 머리 숙이고 공천을 구걸하지 않는데…"라고 언급했습니다.장 대표 체제의 당권파를 겨냥한 게 아니냐는 해석을 낳았습니다.현장에는 친한(친한동훈)계 박정하·배현진·김형동·고동진·안상훈·한지아·김건·우재준 의원, 오 시장과 가까운 조은희·권영진 의원을 비롯해 김석기·이만희·신성범·서명옥 의원 등 국민의힘 의원 20명(의원실 집계)과 양향자 최고위원이 자리를 함께했습니다.국민의힘 소속 의원 중 10여 명은 한 의원과 오 시장 행사에 겹치기로 참석했습니다.나아가 서명옥 의원은 이에 더해 장 대표가 참석한 당권파의 토론회에도 자리했습니다.장 대표는 오늘 오전 여의도 중앙당사에서 국민의힘의 내년도 예산안을 발표했습니다.장 대표는 이 자리에서 "대한민국을 빚더미에 앉히는 이재명 정권의 예산 폭주와 혈세 탕진, 국민의힘이 반드시 막아내겠다"면서도 민생 예산에 대해서는 증액 방침을 밝혔습니다.국회 예산 심사는 원내 소관이라 통상 원내대표 등이 관련 발표를 합니다.그럼에도 장 대표가 직접 당 예산안을 공개한 것은 '민생 챙기기' 이미지를 부각하기 위한 차원이란 해석이 나옵니다.장 대표는 이에 앞서서는 박성훈 수석대변인이 주최한 '보험 모집 질서 건전화와 소비자 보호를 위한 정책토론회'에 참석했습니다.이 행사는 한 의원이 진행한 토론회와 같은 시간에 시작됐습니다.장 대표는 이날 오 시장이 참석한 서울시당 주최 국회 토론회에 참석해 축사하기도 했습니다.장 대표는 "이 토론회가 당과 서울시가 국민의 삶의 문제를 함께 해결하고 같이 고민해나가는 시작점이 되고 기초가 되었으면 하는 바람"이라고 말했습니다.반면 그는 한 의원의 복당 문제에 대해서는 기존의 '반대' 스탠스를 유지했습니다.장 대표는 예산안 발표 후 기자들과 만나 보수 대통합에 대한 질문에 "통합과 연대를 통해 오히려 갈등이 커지는 것은 본질과 어긋나는 것"이라면서 "통합과 연대의 문제는 당 지도부에서 당원들의 뜻을 물어 진행하도록 하겠다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)