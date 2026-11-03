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[날씨] 수도권·충남 미세먼지 농도 '나쁨'…건강 유의

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작성 2026.11.03 17:19 조회수
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오늘(3일)은 아침과 낮의 기온 차가 크게 벌어졌습니다.

찬 공기가 내려오면서 서울 아침 기온 5도 선까지 떨어졌는데요.

낮에는 가을 햇살 속 17도를 웃돌며 온화했습니다.

모레까지는 평년보다 기온이 다소 높아서 크게 쌀쌀하지 않겠습니다.

한편 어제 유입된 황사로 인해 오늘 대기질은 대체로 보통 수준을 보이고 있는데요.

밤이 되면 국외 미세먼지가 추가로 유입되면서 수도권과 충남 지역은 일시적으로 미세먼지 농도 나쁨 수준까지 오를 수 있겠습니다.

또 오늘 늦은 밤부터 내일 오전 사이에는 안개가 짙게 끼겠습니다.

내륙을 중심으로 가시거리가 200m 미만으로 좁혀질 수 있어 내일 교통안전 유의하셔야겠습니다.

내일 아침 기온은 춘천이 3도까지 낮아지겠고, 낮 기온은 강릉 19도로 일교차 크겠습니다.

내일 밤 제주를 시작으로 목요일에는 전국에 비가 한 차례 지나겠고, 이후로는 급격히 기온이 떨어지겠습니다.

(임은진 기상예보사)
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