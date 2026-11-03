아시안컵, 2027년 12월 개최…중동 정세 불안 속 연기

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아시아축구연맹(AFC)이 중동 정세 불안에 결국 2027 사우디아라비아 아시안컵 개최 일정을 내년 연초에서 연말로 연기했습니다.AFC는 오늘(3일) 공식 홈페이지를 통해 "당초 2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 열릴 예정이었던 2027 AFC 아시안컵을 2027년 12월 23일부터 2028년 1월 21일까지 개최하기로 했다"고 발표했습니다.개최국 사우디는 최근 예멘의 친이란 후티 반군으로부터 공격을 받아 공항과 에너지 시설 등이 파괴되는 등 정세가 불안해졌습니다.이에 따라 대회를 정상적으로 개최할 수 있을지에 대한 우려가 커지며 대회 연기설이 꾸준히 제기돼 왔습니다.AFC는 불과 약 일주일 전인 지난달 26일까지만 해도 경기 일정을 발표하며 대회 정상 개최 의지를 드러냈으나, 결국 급변하는 상황에 뜻을 바꿨습니다.AFC는 "현재 중동의 상황으로 인해 발생하는 중대한 물류상의 복잡성과 이동 차질 등 이례적인 상황을 고려해 일정 변경을 승인했다"고 설명했습니다.이어 "원래 일정대로 대회를 조직하고 운영하기에는 예외적인 어려움이 조성돼 참가 팀과 관계자, 관중 등 모든 이해관계자의 이익을 위해 연기가 불가피했다"고 덧붙였습니다.이번 일정 변경은 사우디아라비아축구협회(SAFF) 및 대회 조직위원회(LOC)와의 긴밀한 논의 끝에 아시안컵 조직위원회의 승인을 거쳐 결정됐습니다.새롭게 변경된 대회 일정은 국제축구연맹(FIFA)에 제출돼 최종 승인을 받을 예정입니다.AFC는 "아시아 최고 권위의 국가대항전에 걸맞은 대회를 준비하기 위한 사우디 측의 헌신에 감사드린다"며 "일정 연기에 따른 영향을 최소화하고 성공적인 대회를 개최하기 위해 조직위 및 후원사, 방송 파트너 등 모든 관계자와 지속적으로 협력하겠다"고 강조했습니다.한편, 아시안컵 개막이 미뤄지면서 로베르트 모레노 임시 감독 체제로 운영 중인 한국 축구대표팀은 대회를 준비할 시간적 여유를 벌게 됐습니다.모레노 임시 감독의 계약 기간은 이달까지입니다.당초 내년 1월 개막 일정에 쫓겨 임시 감독의 계약이 그대로 연장될 가능성이 작지 않았지만, 대회가 연기되면서 대한축구협회의 차기 사령탑 인선 작업도 시간적 여유를 갖게 됐습니다.(사진=AFC 제공, 연합뉴스)