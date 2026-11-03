부모·자식 인연 끊고 살자…일본서 가족 정리 상담 급증

▲ 고층 건물 늘어선 일본 도쿄 도심 모습 (자료화면)

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▲ 일본 도쿄의 한 공원 (자료화면)

일본에서 부모나 친족과의 인연을 완전히 끊거나 간병 등 가족이 맡아온 역할을 외부에 위탁하는 이른바 '가조쿠지마이(가족 정리)' 상담이 급증하는 것으로 나타났습니다.3일 요미우리TV에 따르면 고령자 생애 지원 등의 업무를 하는 사단법인 LMN에 접수된 관련 상담 건수는 2022년 1∼3월 55건에서 올해 1∼3월 320건으로 4년 만에 약 6배 폭증했습니다.전체 상담의 80%가 가족과의 절연에 관한 내용입니다.과거에는 60∼70대 고령층이 여전한 부모의 과잉 간섭이나 간병 문제로 상담하는 사례가 주를 이뤘으나, 최근에는 20∼30대 젊은 층 비중이 전체의 40%에 달할 정도로 급증했습니다.이 같은 현상의 배경에는 폭언이나 학대, 방임 등을 일삼아 온 부모에게 시달려 온 젊은 세대의 반발이 자리 잡고 있습니다.과거 자녀에게 큰 상처를 주고도 사과나 반성 없이 늙어서 간병 부담만 전가하려는 부모의 무책임한 태도를 더는 용납하지 않겠다는 의식이 확산한 결과입니다.이 때문에 초기 등록비 55만 엔(약 470만 원)과 회당 1만 1천 엔(4시간 기준)의 유료 대행 서비스를 이용해 부모의 간병이나 입원, 장례 절차 등을 업체에 맡기고 부모와 완전히 연락을 끊는 사례도 늘고 있습니다.서비스 이용 빈도는 평균 월 1∼1.5회, 많게는 월 10회에 달합니다.엔도 히데키 LMN 대표는 만만치 않은 비용에도 대행 서비스를 이용하는 이유에 대해 "매일 이어지는 연락과 걱정에서 벗어나 해방되고 싶다는 절박함 때문"이라고 말했습니다.그는 또 "방치할 경우 부모가 어떤 행동을 할지 모른다는 공포감과 함께, 관계가 파탄 났더라도 부모를 완전히 저버리지 못하는 복잡한 심경도 작용한다"고 설명했습니다.고령화와 가족관 변화 속에 혈연관계라는 이유만으로 무조건적인 희생을 견디기보다 일정한 거리를 두거나 관계를 정리하는 선택지가 새로운 사회적 현상으로 자리 잡고 있다고 요미우리TV는 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)