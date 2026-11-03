[자막뉴스] 병원 문 닫았는데 눈에서 피가 '뚝뚝'…즉시 가동된 책임 응급의료 체계

병원 치료 취약 시간대인 야간에 안구 출혈 증상을 보인 80대 여성, 소방당국은 이 여성의 치료를 위해 소방과 병원이 책임지고 이송과 치료를 맡는 이른바 '인천형 책임 응급의료 체계'를 가동했고 무사히 수술까지 마칠 수 있었습니다.



인천 검단지역 요양원에 거주하는 80대 A 씨는 어제(2일) 오후 7시쯤부터 왼쪽 눈에서 출혈이 멎지 않자 119에 신고했습니다.



현장에 출동한 119구급대는 환자 상태를 확인하곤 적정 진료를 할 수 있는 의료기관을 물색했으나, 야간 시간이다 보니 안과 진료 병원은 확인되지 않았습니다.



이에 인천소방본부는 책임 응급의료 체계를 가동해 협약 의료기관인 나은병원과 신속하게 협의했고, 병원 측이 적극적인 수용 의사를 밝히면서 A 씨는 안전하게 이송됐습니다.



A 씨는 당일 밤 10시쯤 응급수술을 받았고, 현재 응급 전용 중환자실에 입원해 치료를 받고 있습니다.



앞서 인천소방본부는 인천 지역 의료기관 10곳과 책임 응급의료 체계 구축 업무협약을 맺으면서 이른바 '응급실 뺑뺑이'를 제도적으로 최소화하고 있습니다.



인천소방본부는 "응급상황은 진료과목이나 발생 시간을 가리지 않는다"며 "중증·필수 의료뿐만 아니라 다양한 분야의 응급환자도 제때 치료받을 수 있는 촘촘한 의료체계가 필요하다"고 강조했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)