[자막뉴스] 사도광산 추도식 3년째 파행…일본이 인정하지 않는 것은?

우리 정부가 오는 13일 일본 니가타현 사도시에서 사도광산 강제동원 한국인 희생자들을 위한 추도식을 개최합니다.



외교부는 이번 추도식에 이혁 주일대사를 비롯한 정부 관계자와 한국인 유가족 9명이 참석한다고 밝혔습니다.



추도식 이후에는 한국인 노동자들이 생활했던 기숙사 터를 찾아 헌화하고, 강제동원 관련 장소들도 방문할 예정입니다.



우리 정부가 일본과 별도로 추도식을 여는 건 올해로 3년째입니다.



앞서 일본도 자체 추도식을 열었지만, 올해 역시 조선인 '강제동원' 사실을 명시적으로 언급하지 않았습니다.



논란은 지난 2024년 사도광산이 유네스코 세계유산에 등재될 때부터 시작됐습니다.



당시 일본은 한국인 노동자를 포함한 전체 역사를 알리고, 매년 추도식을 개최하겠다고 약속했습니다.



하지만 첫 추도식부터 '강제동원'이라는 표현은 빠졌고, 우리 정부가 일본 측에 문제를 제기했지만, 일본의 태도는 변하지 않고 있습니다.



일본은 세계유산 등재 당시엔 조선인 노동자들이 광산에서 일했고, 위험한 갱내 작업에 투입됐다는 사실은 인정했습니다.



하지만 당시에도 조선인 노동자들이 본인의 의사에 반해 동원됐다는 '강제동원'의 성격과 일본의 책임은 명확히 인정하지 않았고, 세계유산 등재 이후 열린 추도식에서도 이 같은 입장을 유지하고 있는 겁니다.



결국, '강제동원'에 대한 일본의 명확한 인정이 이뤄지지 않으면서, 추도식은 3년째 따로 개최되고 있습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)