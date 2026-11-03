[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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●연일 SNS 대응 ~ ●전두환까지…SNS 언급
성한용 / 한겨레 선임기자
"중도·수도권·청년, 무섭게 떠나"
"정돈된 메시지 내는 게 국민 편안한 일"
허민 / 문화일보 전임기자
"대통령 임무, 논쟁 승리 아닌 국정 정상화"
"대통령, '무엇 할까'보다 '무엇 말아야 할까' 고민해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] '열일' 하는 대통령 SNS…'만기친람' 부담은?
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