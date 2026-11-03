[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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●'신천지·합당' 곳곳 뇌관
성한용 / 한겨례 선임기자
"이 대통령한테도 책임 있어‥여당 맞는지 의문"
"정청래, 정치적 존재감 드러내기 위한 레토릭"
"김민석, 신천지 관련 사과해야‥리더십 필요"
허민 / 문화일보 전임기자
"민주당 분열 요인은 '합당론·신천지'"
"민주당 11월 내전 격화 예상"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] '합당' 고삐 죄는 정청래…선 긋는 김민석
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