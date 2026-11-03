[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 오-장-한 '동시 출격' ~ ● 오세훈에 '러브콜'…전략은?
성한용 / 한겨례 선임기자
"2028년 대선 앞두고 구도 싸움…국힘 앞서가는 듯"
"오-장-한 보수 정당 함께 끌어가야"
"토론회 참석 인원 비교할 일 아닌 듯"
"정점식, '비상계엄' 사과 계획 보도 크게 부인 안 해"
허민 / 문화일보 전임기자
"오-장-한 권력 자원 가시화된 거라 봐야"
"오세훈, 대리인 세워 당권 잡을 구상할 것"
"한동훈 복당, 국힘 당 구조로 어려워"
"장동혁 평화로운 시기‥당내 분란 종료 돼"
"정점식, '장동혁 레드팀' 역할하고 있어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] '오·장·한' 모두 국회에…보수 '삼국지'?
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