[자막뉴스] "73세 시진핑, 걷는 모습 이상한데?"…"노화 심각" 주장

내년 4연임할 것으로 관측되는 시진핑 중국 국가주석의 노화가 일반인보다 더 심각하다는 주장이 나왔습니다.



대만 언론에 따르면 대만 총통부 직속 싱크탱크인 중앙연구원 정치학연구소 차이원쉬안 연구원은 '중국공산당 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의 이후 중국의 향방과 내정 변화 국면, 중국, 대만 관계와 국제정세' 관련 좌담회에서 이같이 밝혔습니다.



차이 연구원은 시 주석이 9월 인도를 방문했을 당시 전용기에서 내려가는 장면은 연구 가치가 크다면서 올해 보행 안정성이 2023년보다 떨어졌다고 주장했습니다.



계단을 내려갈 때 바깥쪽으로 반원을 그리며 비정상적으로 걷는 환상보행을 보였다고도 했습니다.



또 전용기 탑승 영상에서 시 주석의 종아리 근육 감소 가능성을 관찰했다고 밝혔습니다.



시 주석의 건강 이상설이 제기된 건 이번이 처음이 아닙니다.



월스트리트저널은 지난 9월 도널드 트럼프 미국 대통령과 시 주석의 정상회담 기간 중국 측이 이례적인 휴식을 요청해 건강이 예전 같지 않은 게 아니냐는 의문이 제기되고 있다고 보도했습니다.



지난 8월 키르기스스탄 방문 당시에는 시 주석이 부인 펑리위안 여사의 손을 잡고 비행기 계단을 천천히 내려오는 영상이 온라인에서 확산했습니다.



전문가들은 시 주석이 뇌 기능 저하 등 인지적 이상 징후를 보이는 것은 아니지만, 후계자가 지명되지 않은 상황에서 권력이 시 주석 한 명에게 지나치게 집중돼 있어 그의 건강 변수가 앞으로 정국에 파장을 일으킬 수 있다고 분석했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)