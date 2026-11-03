LG엔솔 "4분기 매출 10%↑…북미 ESS 2028년 물량 대부분 확정"

▲ LG엔솔 '파우치형 고전압 미드니켈 CTP' 제품

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▲ LG엔솔-GM 배터리 합작공장

LG에너지솔루션이 북미 에너지저장장치(ESS) 수요 확대에 힘입어 올해 4분기 매출이 전 분기 대비 약 10% 증가할 것으로 전망했습니다.북미 ESS 사업에서는 현재 계획된 생산능력(캐파)을 기준으로 2028년까지 공급 물량 대부분이 확정된 가운데, 기존 생산시설의 가동률을 극대화하는 '선택과 집중' 전략을 통해 수익성 개선에 나선다는 방침입니다.LG에너지솔루션은 북미 ESS 출하량 확대와 전기차(EV) 배터리 판매 증가 등에 힘입어 올해 3분기 매출 9조 6천434억 원, 영업이익 7천560억 원을 기록했다고 오늘(3일) 밝혔습니다.이는 지난해 같은 기간보다 각각 59.0%, 25.7% 증가한 것으로, 매출은 분기 기준 역대 최대입니다.LG에너지솔루션은 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "4분기 ESS 출하량이 전 분기 대비 약 40% 증가할 것"이라고 관측했습니다.유럽 고객사에 공급하는 고전압 미드니켈 파우치 배터리와 원통형 배터리 역시 견조한 출하 흐름을 유지할 것으로 전망했습니다.LG에너지솔루션은 "3분기부터 가동을 시작한 북미 합작법인(JV) 등의 영향으로 전사 매출은 3분기 대비 약 10% 성장할 것으로 본다"고 설명했습니다.LG에너지솔루션은 정정공시를 통해 올해 북미 생산보조금을 포함한 연간 매출 성장 목표를 전년 대비 35∼40%로 상향 조정했습니다.기존 목표는 전년 대비 10% 중반∼20% 수준이었습니다.또 북미 생산보조금을 포함한 올해 영업이익률은 한 자릿수 중반대를 달성하고, 설비투자(CAPEX·캐펙스)는 전년 대비 40% 이상 축소한다는 계획입니다.다만 3분기 일회성 요인 소멸과 혼다 합작법인의 ESS 생산능력 추가 가동에 따른 초기 고정비 부담으로 4분기 수익성은 일부 둔화가 불가피할 것이라는 게 회사의 설명입니다.내년에는 ESS와 소형 배터리, EV 파우치 등 전 사업에 걸친 매출 성장을 기대하고 있습니다.ESS는 확보된 수주 물량을 바탕으로 성장세를 이어가고, 소형 배터리는 차세대 원통형 제품인 46시리즈의 신규 수요처를 확대한다는 구상입니다.이와 함께 기존에 확보한 생산능력 내에서 운영 효율화와 가동률 극대화에 집중하고, 구조적 원가 경쟁력을 높여 수익성을 개선할 방침입니다.이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO) 부사장은 "제한된 자원으로 사업 운영의 효율성을 극대화하기 위해 '선택과 집중' 전략을 강화하겠다"고 밝혔습니다.LG에너지솔루션은 북미 ESS 시장의 높은 성장세를 바탕으로 추가 수주에도 속도를 내고 있습니다.LG에너지솔루션은 "현재 계획된 생산능력을 기준으로 2028년까지의 북미 ESS 물량은 대부분 확정된 상태"라며 "고객들과 그 이후 물량을 중심으로 수주 논의를 활발히 진행하고 있다"고 말했습니다.주요 고객군으로는 기존 전력망 및 유틸리티 사업자뿐 아니라 인공지능(AI) 데이터센터 관련 고객과 글로벌 빅테크 기업들이 포함됐습니다.특히 고객들의 예상 수요가 공급 가능한 생산능력을 웃돌고 있어 전략적 중요도가 높은 프로젝트를 중심으로 향후 생산 물량을 배분한다는 계획입니다.생산 역량과 공급망 강화에도 힘을 쏟고 있습니다.북미에서는 현지 생산 및 비금지외국기관(Non-PFE) 요건을 충족하는 ESS 수요에 대응하기 위해 올해 말까지 계획된 50GWh(기가와트시) 이상의 생산능력에 신규 각형 라인 등을 더해 내년 말 70GWh 이상 ESS 생산능력을 확보할 예정입니다.북미 첫 원통형 배터리 생산 거점인 애리조나 공장도 연말까지 가동 준비를 이어갑니다.미국의 공급망 규제 강화에 대응하기 위한 Non-PFE 공급망도 확대합니다.재무건전성 개선에도 집중합니다.LG에너지솔루션의 부채비율은 지난해 3분기 125%에서 올해 3분기 171%로 상승했으며, 같은 기간 차입금 비율도 76%에서 98%로 높아졌습니다.(사진=LG에너지솔루션 제공, 얼티엄셀즈 제공, 연합뉴스)