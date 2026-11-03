[머그 인사이트] 북한군 자주포 뷰 스벅…AI 가짜 뉴스라고?

지난 10월 26일, 소셜미디어에 스타벅스 창밖으로 북한군 자주포와 군인들이 보이고 카페 손님들이 이를 촬영하는 모습의 사진이 게시됐습니다.



해당 사진은 올라오자마자 빠른 속도로 퍼졌고, 해외 언론까지 주목했습니다.



그런데 이 사진, AI로 만든 가짜 이미지였습니다.



뉴스에 보도된 실제 북한군 자주포 사진에 스타벅스 내부 장면을 합성해, 마치 북한군이 카페 창밖에서 바로 보이는 것처럼 만들어낸 걸로 보입니다.



남북 관계와 한반도의 군사적 긴장감은 국제사회에서도 민감하게 받아들이는 사안입니다. 그런데 실제보다 위협적인 상황을 연출한 AI 합성 사진이 해외까지 널리 퍼진 겁니다.



AI가 만들어낸 가짜 이미지가 진짜처럼 확산되는 걸 막을 방법은 없을까요? 비디오머그에서 살펴봤습니다.



(구성 : 정서우, 편집 : 김인선, 디자인 : 장지혜, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)