이 대통령 "사회 너무 극단화…가짜뉴스 선동, 강력 대응 필요"

▲ 이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 우리 사회의 극단화 문제점을 언급하며, 그 배경과 원인으로 '가짜뉴스'를 지목했습니다.이 대통령은 오늘(3일), 청와대에서 주재한 국무회의에서 "사회가 너무 극단화되고 있으며 중간이 점점 없어지고 있다"고 말했습니다.그러면서, "과거와 다르게 정보 전달체계가 직접적으로 빨라진 측면이 있다 보니, 가짜뉴스에 따른 선동이 매우 유효한 수단이 돼 가고 있다"며 대처가 시급하다고 주문했습니다.이어 "부당한 경제적 이익을 얻는 수단으로 허위 사실을 만들어 조직적으로 유포하거나, 클릭 수 장사를 하거나, 아니면 정치적 목적으로 허위 사실을 유포해 사회 혼란을 유발하는 일이 너무 일상화되고 있다"고 꼬집었습니다.이 대통령은 "개인적 문제의 차원을 넘어 사회적 피해가 너무 크기 때문에 강력한 대응이 필요하다"고 강조했습니다.이밖에 이 대통령은 국무회의에서 수사 기관을 향한 발언도 했습니다.이 대통령은 "지금 소위 수사권 분리와 사법 체계 변경에 대해 국민들이 많은 걱정을 하고 있다. 이를 불식시키려면 사정의 역할이 엄격해야 한다"며 "권력이나 지위를 이용한 범죄, 금융 범죄 등이 제대로 조사되고 처벌되는지 큰 우려를 하고 있다"고 말했습니다.또, "대한민국 사회가 공정하고 투명하고 합리적이라는 신뢰를 갖게 하려면 사정 역할이 엄정해야 한다"며 "조직 정비의 어려움이 있겠지만 국민들이 사법개혁을 걱정하지 않도록, 제대로 (사법 시스템이) 잘 작동하고 있다는 것을 보여주기를 바란다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)