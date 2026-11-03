외교부 "이 대통령 내외 등 공군 1호기 탑승자 여권 재발급 조치"

▲ 박두순 외교부 대변인이 3일 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부에서 대통령 순방단 개인정보 유출 관련 브리핑을 하고 있다.

외교부는 이재명 대통령 해외 순방에 함께한 '공군 1호기 탑승자' 개인정보 유출 논란과 관련해, 이 대통령 내외를 포함한 모든 탑승 인사에 대한 여권 재발급 조치를 하고 있다고 밝혔습니다.외교부는 현재 "경찰청을 비롯한 관계기관 협조하에 유출 경위 파악을 위한 조사를 진행하고 있다"며, "지난 6월 대통령 순방 행사 관련 PC 및 이메일 등에 대한 기술적 점검을 포함"해 "포괄적이고 심도 있는 조사를 실시"하고 있다고 덧붙였습니다.외교부는 "이번 사안을 매우 엄중하게 인식"하고 있으며 "철저한 조사를 통해 유출 원인을 파악하고 분석"하는 한편, "추가 피해 예방과 유사 사례 재발을 막기 위한 다각도의 조치"를 취해나갈 거라고 박두순 대변인을 통해 밝혔습니다.앞서 이 대통령의 지난 6월 G7 정상회의 순방 때로 추정되는 '공군 1호기 탑승자 168명'의 명단과 생년월일, 여권번호 등이 고스란히 담긴 파일이 약 5개월간 해외 유료 보안사이트에 올라와 있던 게 드러나 논란이 일었습니다.(사진=연합뉴스)