"발롱도르와 챔스 우승을 맞바꿀 의향 있나?" 기자의 질문…케인이 고민 끝에 밝힌 선택
바이에른 뮌헨의 해리 케인이 아틀레티코 마드리드와의 챔피언스리그 원정 경기를 앞두고 기자회견에 나섰습니다.
케인은 발롱도르 수상의 기쁨과 함께 최근 바이에른 뮌헨에 콤파니 감독 부재와 선수들의 부상, 키미히의 부친상 등 여러 일이 겹쳤다며 팀이 쉽지 않은 시간을 보내고 있다고 밝혔습니다.
상대팀 디에고 시메오네 감독은 케인의 발롱도르 수상을 축하하며 케인을 "타고난 골잡이"라고 극찬했고, 케인 역시 시메오네를 현대 축구 최고의 감독 중 한 명이라며 감사의 뜻을 전했습니다.
발롱도르와 챔스 우승을 맞바꿀 의향 있냐는 기자의 질문에는 잠시 고민한 뒤 "챔피언스리그 우승을 선택하겠다"고 답했습니다.
다만 지금은 두 가지를 모두 이룰 기회가 있다며 자신감을 드러냈습니다.
(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
케인은 발롱도르 수상의 기쁨과 함께 최근 바이에른 뮌헨에 콤파니 감독 부재와 선수들의 부상, 키미히의 부친상 등 여러 일이 겹쳤다며 팀이 쉽지 않은 시간을 보내고 있다고 밝혔습니다.
상대팀 디에고 시메오네 감독은 케인의 발롱도르 수상을 축하하며 케인을 "타고난 골잡이"라고 극찬했고, 케인 역시 시메오네를 현대 축구 최고의 감독 중 한 명이라며 감사의 뜻을 전했습니다.
발롱도르와 챔스 우승을 맞바꿀 의향 있냐는 기자의 질문에는 잠시 고민한 뒤 "챔피언스리그 우승을 선택하겠다"고 답했습니다.
다만 지금은 두 가지를 모두 이룰 기회가 있다며 자신감을 드러냈습니다.
(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
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