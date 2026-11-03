결승선 앞 숨진 러너…"사소한 정보라도" 목격자 찾는다

마라톤 대회에서 결승지점을 불과 500미터가량 앞두고 쓰러져 숨진 러닝 인플루언서 고 유지원 씨의 유족이 사고 경위 파악을 위한 목격자 찾기에 나섰습니다.



지난달(10월) 11일 서울 도심에서 열린 '2026 서울레이스' 하프마라톤 대회에 출전한 유 씨는 결승선을 앞두고 쓰러져 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌습니다.



이와 관련해 지난달 31일, 온라인 커뮤니티 '뽐뿌'에 '고 유지원 선수의 유족들이 목격자를 찾습니다'라는 제목의 글이 올라왔습니다.



글쓴이는 자신을 유 씨의 이모라고 소개한 뒤 "하프 마라톤 피니시 라인 인근 현장 상황을 알고 계신 분을 찾는다"며 "당시 사고 경위와 현장 응급조치 및 구급차 도착 전후 상황을 정확하게 확인하고자 한다"고 취지를 설명했습니다.



그러면서 "유 씨가 쓰러지는 순간부터 현장 응급조치, 구급대 도착 및 이송과정 등을 직접 목격한 분"이거나 "관련 사진이나 영상을 보유하고 있는 분도 연락을 주면 감사하겠다"고 언급했습니다.



글쓴이는 "작은 기억이나 사소한 정보가 저희 가족에게는 매우 소중한 단서가 될 수 있다"면서 "사고의 정확한 사실관계 확인을 위한 요청이고, 제보자의 신원과 개인정보는 신중하게 보호하겠다"고 썼습니다.



제보를 접수받을 수 있는 이메일 주소도 남겼습니다.



해당 글의 게시판엔 유 씨의 사망과 관련해 대회 주최 측의 대응이 적절했는지를 놓고 누리꾼들의 갑론을박이 오간 상탭니다.



앞서 2026 서울레이스 조직위는 사고 발생 직후 "현장 응급조치 후 119구급차로 의료기관에 이송해 치료받았으나, 안타깝게도 유명을 달리하셨다"며 "조직위는 관련 사항을 면밀히 살피고 필요한 후속 조치를 이어가겠다"는 공식 입장을 밝힌 바 있습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)