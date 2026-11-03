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'2골 폭발·역전승 견인' 울산 에릭, K리그1 34라운드 MVP

김형열 기자
작성 2026.11.03 10:36 조회수
'2골 폭발·역전승 견인' 울산 에릭, K리그1 34라운드 MVP
▲ 울산 HD의 공격수 에릭

강원FC를 상대로 멀티 골을 폭발하며 역전승을 이끈 프로축구 울산 HD의 에릭(브라질)이 K리그1 34라운드를 가장 빛낸 선수로 뽑혔습니다.

한국프로축구연맹은 3일 "에릭을 하나은행 K리그1 2026 34라운드 최우수선수(MVP)로 선정했다"고 밝혔습니다.

에릭은 1일 울산 문수축구경기장에서 열린 강원과 홈경기에서 0대 1로 끌려가던 후반 25분 동점 골에 이어 후반 40분 역전 결승 골까지 터트리며 팀의 2대 1 승리를 이끌었습니다.

K리그1 34라운드 베스트 매치는 울산-강원 전으로 결정됐고, 34라운드 베스트팀은 부천FC에 2대 1 역전승을 따낸 FC안양에 돌아갔습니다.

베스트 11에는 네게바(제주), 에릭(울산), 제르소(인천·이상 FW), 조현택(울산), 마테우스(안양), 서재민, 이청용(이상 인천·이상 MF), 김영권(울산), 권경원(안양), 후안 이비자(인천·이상 DF), 김정훈(안양·GK)이 이름을 올렸습니다.
 
K리그1 34라운드 베스트 11

(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
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