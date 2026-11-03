광주서 부산까지 '수리 난민'…'가성비' 중국 전기차의 반전

국내 누적 판매량이 2만 6천 대를 넘어선 중국 전기차 브랜드 BYD(비야디) 차주들이 '수리 난민'으로 내몰리고 있습니다.



BYD 차량 사고수리가 가능한 센터는 서울 양천과 경기 안양·수원, 인천 부평, 부산 사상 등 전국에 단 5곳뿐입니다.



전남 광주에서 BYD를 타다 사고가 나면, 판금과 도장이 가능한 공식 사고수리 센터를 찾아 약 250km 떨어진 부산이나 수도권까지 이른바 '원정 수리'를 가야 하는 실정입니다.



정비 거점 한 곳당 차량 5천 대를 감당해야 해, 입고조차 어렵지만 수리 과정 역시 험난합니다.



보험개발원 자료에 따르면 올 상반기 보상이 끝난 BYD 승용차 피해 사고 373건의 평균 수리 기간은 9.8일로, 국산 전기차 평균보다 사흘 이상 길었습니다.



수리가 지연되면서 렌트비 부담도 국산차의 두 배 수준인 100만 원을 넘어섰습니다.



이처럼 정비 인프라가 턱없이 부족한 건 본사가 아닌 딜러사가 사후서비스와 정비사 교육을 전담하는 구조적 한계 탓입니다.



여기에 딜러사별로 공임비가 제각각 적용되면서 부품값보다 수리 공임이 더 비싸게 나오는 일까지 잇따르고 있습니다.



정비 난항과 과도한 수리비는 결국 차주들의 부담으로 돌아오고 있습니다.



올해 상반기 BYD의 대물 손해율은 168.4%로 전체 전기차 브랜드 중 가장 높아 향후 보험료 인상 폭탄으로 이어질 가능성도 제기됩니다.



누적 판매 24만 대를 넘긴 테슬라 역시 전용 사고수리 센터가 수도권 두 곳에 불과한 상황인 만큼 중국 BYD뿐 아니라 수입 전기차 전반에 대해 소비자들의 우려가 커지고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)