탑♥나나, 공개 열애 후 첫 데이트 포착…팬들 만든 생일 카페 동반 방문

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공개 열애 중인 그룹 빅뱅 출신 탑과 배우 나나의 달콤한 데이트 현장이 포착됐다.지난 2일 온라인 커뮤니티에는 자신의 생일 카페(생카)를 찾아 팬들에게 감사를 전하는 탑의 모습과 함께 연인 나나의 동반 방문 영상이 게재됐다.공개된 영상 속 두 사람은 마스크를 쓴 편안한 차림으로, 데이트 중 함께 탑의 생카를 찾은 것으로 보인다. 나나는 팬들이 직접 준비한 생일 카페에서 기뻐하는 탑의 모습을 휴대폰 카메라로 담아내며 훈훈한 애정을 드러냈다.두 사람은 지난달 열애를 공식 인정했다. 열애설이 제기되자 양측 소속사는 한 시간도 채 지나지 않아 속전속결로 열애 사실을 인정하며 연예계 공식 커플의 탄생을 알렸다.두 사람은 올해 초 탑의 솔로 앨범 타이틀곡 '완전 미쳤어!' 뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺었으며, 이후 친분을 이어오다 지난 6월경 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.한편, 탑은 2006년 빅뱅으로 데뷔해 활동하다 팀을 떠났으며, 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 시즌2를 통해 배우로 활동을 재개했다. 지난 4월에는 첫 솔로 정규앨범 '다중관점'을 발표했다.2009년 애프터스쿨로 데뷔한 나나는 2016년 드라마 '굿 와이프'를 시작으로 배우로 전향해 입지를 다졌다. 최근 넷플릭스 드라마 '스캔들'에 출연했다.[사진=온라인 커뮤니티](SBS연예뉴스 강선애 기자)