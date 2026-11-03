아침엔 추웠는데 낮 최고 19도…일교차 15도 안팎

▲ 쌀쌀한 날씨를 보인 3일 대구 중구 한 초등학교 앞에서 한 학생이 핫팩을 들고 등교하고 있다.

오늘(3일) 아침 내륙 곳곳의 기온이 5도 안팎까지 떨어지며 쌀쌀했지만, 낮에는 기온이 15에서 19도까지 올라 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어집니다.서해남부해상에 자리한 고기압 가장자리를 타고 찬 북서풍이 불어 들면서 오늘 아침 해안은 10도 안팎, 내륙은 5도 안팎, 내륙 중에서 강원내륙과 산지는 영하로 기온이 떨어졌습니다.간밤 기온이 떨어지면서 충남내륙과 충북엔 가시거리 200미터 미만, 경기내륙과 강원내륙, 충남서해안, 전북, 전남, 경상내륙엔 가시거리 1킬로미터 미만 안개가 꼈습니다.안개는 기온이 오르면서 오전 10시쯤 소산할 전망입니다.오전 8시 현재 주요 도시 기온을 보면 부산 11.3도, 인천 9.2도, 울산 8.5도, 서울 6.7도, 광주 6.5도, 대구 6.1도, 대전 4.7도 등입니다.낮에는 햇볕에 기온이 제법 오릅니다.고기압권에 들어 날이 맑기 때문입니다.낮 최고기온은 15에서 19도겠으며, 낮 기온이 이같이 오름에 따라 대부분 지역에서 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어집니다.일교차가 큰 날씨를 가져온 고기압은 점차 동쪽으로 물러나고 우리나라는 4일 밤부터 서쪽에서 다가오는 저기압에 영향받습니다.이에 4일 밤 제주를 시작으로 비가 내리기 시작해 5일 새벽 남부지방, 같은 날 오전 중부지방으로 확대된 뒤 오후까지 이어집니다.다만 강원남부동해안과 경북동해안 및 북동산지는 5일 저녁, 제주는 5일 밤까지 다른 지역보다 길게 강수가 계속될 것으로 보입니다.예상 강수량은 광주와 전남, 제주 10에서 40밀리미터, 부산과 울산, 경남 10에서 30밀리미터, 전북과 대구, 경북, 울릉도, 독도 5에서 20밀리미터, 충청 5에서 10밀리미터, 수도권과 서해5도, 강원도 5밀리미터 안팎입니다.오늘 미세먼지 농도는 보통 수준이겠습니다.다만 수도권과 충남 등 중서부 지역은 지난달 31일 내몽골고원 등에서 발원한 뒤 우리나라 주변에 남아 있던 황사와 미세먼지가 재차 유입되는 영향으로 밤 한때 미세먼지 농도가 나쁨 수준으로 오르기도 합니다.(사진=연합뉴스)