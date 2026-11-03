뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

자산 하위 20% 신용대출 1위는 '생활비'…생계형 빚 늘어

한지연 기자
작성 2026.11.03 10:27 조회수
PIP 닫기
[경제 365]

자산과 소득 하위 20% 계층에서 신용대출 용도 가운데 생활비가 차지한 비중이 통계 작성 이후 가장 높아졌습니다.

지난해 자산 하위 20%의 신용대출 용도를 조사한 결과, 생활비 마련이 45.3%로 가장 많았습니다.

2017년 통계 작성 이후 최고치입니다.

소득 하위 20%에서도 생활비 마련이 38.2%로, 신용대출 용도 가운데 가장 많았고 역대 최고치를 기록했습니다.

반면 자산 상위 20%에서는 생활비 마련 비중이 15.1%에 그쳤고, 사업자금 마련이 34%로 가장 많았습니다.

신용대출은 담보대출보다 금리가 높은 경우가 많아, 금리 상승기에는 취약계층의 상환 부담이 더 빠르게 커질 수 있습니다.

전문가들은 생계비를 대출에 의존하지 않도록 정부의 직접 지원이나 서민대출 보증을 강화해야 한다고 지적했습니다.

*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
한지연 기자 사진
한지연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지