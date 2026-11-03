무려 640억 원 규모…김장철 맞아 '최대 50%' 할인

▲ 김장 (자료사진)

정부가 김장철을 맞아 농수산물 할인 지원에 640억 원을 투입하고 배추와 무 등 김장 재료의 수급 관리에 나섭니다.농림축산식품부와 해양수산부는 오늘(3일) 이런 내용을 담은 '2026 김장재료 수급안정대책'을 발표했습니다.대책은 오는 9일부터 다음 달 6일까지 추진합니다.한국농촌경제연구원에 따르면 올해 가정에서 김장을 직접 하는 비율은 58.6%로 지난해보다 5.6%포인트 낮아졌습니다.4인 가구 기준 김장 규모는 23.4포기로 지난해와 비슷하지만, 김장배추 수요는 58만 3천t으로 9.1% 감소할 것으로 전망됐습니다.반면 올해 김장용 가을배추와 무 생산량은 각각 121만 4천t과 37만 2천t으로 지난해보다 18.5%와 11.1% 늘어날 것으로 예상됩니다.공급이 늘면서 주요 김장 재료 가격도 지난해보다 낮은 수준입니다.농경연에 따르면 지난달 30일 기준 배추 1포기의 평균 소비자가격은 포기당 3천969원으로 1년 전보다 23.5% 낮았습니다.무는 개당 2천38원으로 9.2% 내렸고, 양파와 대파도 각각 1㎏당 1천890원과 2천274원으로 14.9%와 30% 하락했습니다.반면 새우젓은 1㎏당 1만 9천25원으로 25.8% 올랐습니다.서준한 농식품부 유통소비정책관은 "배추와 무 가격은 평년보다 낮은 수준에서 형성되고 약보합세가 이어질 것으로 전망된다"고 밝혔습니다.이어 "마늘, 새우젓 등 일부 품목의 생산량이 다소 감소했지만, 김장철 공급량은 충분해 소비자 김장 부담은 다소 완화될 전망"이라고 설명했습니다.정부는 배추 4만 6천500t과 무 9천t을 사전 확보해 일시적인 공급 부족에 대비하고, 비축 고추 500t과 마늘 515t, 양파 1천500t도 가공과 유통업체에 공급할 계획입니다.소비 촉진을 위한 할인 지원에는 역대 최대 규모인 640억 원을 투입합니다.지난해 500억 원보다 28% 늘어난 규모입니다.이 가운데 농산물 할인 예산은 지난해 300억 원에서 올해 440억 원으로 확대했습니다.배추와 무 등 공급 증가로 가격 하락이 우려되는 데다 오이와 애호박 등 과채류 가격도 낮아 소비 확대를 통해 농가의 부담을 덜겠다는 취지입니다.서 정책관은 "가을배추는 생산량이 많아 일부 물량을 산지 격리하는 방식만으로 가격을 지지하기 어렵다"고 말했습니다.이어 "소비자들이 김장을 한 포기라도 더 담가 소비 물량을 늘릴 수 있도록 할인 규모를 확대했다"고 덧붙였습니다.또 "할인 사업은 수요를 늘려 농가 수취가격을 개선하는 효과도 있는 것으로 나타났다"고 전했습니다.농산물은 440억 원을 들여 대형마트와 전통시장 등에서 김장 재료와 수육용 돼지고기를 최대 40% 할인합니다.농할 상품권 200억 원어치도 20% 할인 판매합니다.수산물은 200억 원을 투입해 천일염과 새우젓, 멸치액젓과 굴 등을 최대 50% 할인합니다.정부는 지방자치단체와 농협 등이 참여하는 김치 담그기와 나눔 캠페인, 농촌 체험형 김장 행사도 추진합니다.김장 재료의 원산지 표시 단속과 잔류농약 안전성 조사도 강화할 계획입니다.송미령 농식품부 장관은 "올해 김장 채소 공급은 충분하지만, 농업인들은 가격 하락으로 어려움을 겪을 수 있다"고 밝혔습니다.이어 "김치를 한 포기 더 담가 이웃과 나누는 데 동참해 달라"고 당부했습니다.황종우 해수부 장관은 "김장철 장바구니 부담 완화를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)