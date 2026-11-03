'우리들의 발라드2' 한로이, '만점자' 박예승 꺾는 대이변…5주 연속 월요 예능 1위

'우리들의 발라드 2' 2라운드 1대1 데스매치에서 충격적인 대이변이 연출됐다.



지난 2일 방송된 SBS '우리들의 발라드 2'에서는 2라운드 1대1 데스매치가 펼쳐진 가운데, 실력파 보컬 한로이가 1라운드 최초 만점자 박예승을 꺾고 3라운드 진출에 성공했다.



이날 방송은 닐슨코리아 집계 기준 분당 최고 시청률 6.4%까지 치솟았으며 수도권 가구 시청률 5.8%를 기록했다. 또한 2049 시청률 1.4%로 5주 연속 동시간대 및 월요 예능 전체 1위를 차지하며 막강한 신드롬을 입증했다.



이날 하이라이트는 파워 보컬 한로이와 1라운드 만점자 박예승의 맞대결이었다. 어머니의 최애곡인 강산에의 '널 보고 있으면'을 선곡한 한로이는 기타를 들고 한층 업그레이드된 무대를 선보였다. 반면 아버지의 최애곡인 로이킴의 '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면'을 부른 박예승은 진정성 있는 무대를 완성했다.



치열한 접전 끝에 한로이가 승리를 거머쥐었고, 강력한 우승 후보였던 박예승의 탈락에 정승환은 "이럴 수가 있어?"라며 경악을 금치 못했다.



한편 비주얼 센터 박대희는 조하문의 '그대 내 맘에 들어오면은'으로 정재형과 비비의 러브콜 속에 116표를 얻어 3라운드로 직행했다. 음색 요정 신채원 역시 윤종신의 '환생'을 러블리하게 재해석하며 이유빈을 단 2표 차이로 제치고 극적으로 생존했다.



예상을 뒤엎는 반전으로 열기를 더하고 있는 '우리들의 발라드 2'는 오는 9일 월요일 밤 10시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)