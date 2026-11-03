핼러윈 주말 이태원·홍대 등 지하철 이용객 69만 8천명…17.5%↑

▲ 핼러윈 데이인 10월 31일 저녁 서울 용산구 이태원 거리가 인파로 혼잡하다.

핼러윈 주말 이태원과 홍대 등 서울 주요 지역 지하철역의 저녁 시간대 이용객이 전주보다 17.5% 늘어난 것으로 나타났습니다.서울교통공사는 지난달 30∼31일 오후 6시부터 자정까지 이태원·녹사평·한강진·홍대입구·합정·건대입구· 성수·강남·명동역 등 주요 역의 승하차 인원이 총 69만 7천844명으로 집계됐다고 밝혔습니다.이는 전주 같은 기간 59만 4천160명보다 17.5% 증가한 수치입니다.특히 핼러윈 당일인 31일에는 이들 역을 35만 6천364명이 이용해 전주 토요일보다 이용객이 32.5% 늘었습니다.30일 이용객은 34만 1천480명으로 전주 금요일보다 5.0% 증가했습니다.31일 지하철 이용객 증가 폭이 가장 컸던 곳은 이태원역이었습니다.이태원역의 승하차 인원은 3만 8천953명으로, 전주 토요일 1만 6천338명의 약 2.4배로 급증했습니다.녹사평역도 같은 기간 1만 703명으로 94.8%, 한강진역은 1만 512명으로 35.2% 각각 늘었습니다.이용객이 가장 많았던 곳은 홍대입구역으로, 31일 9만 4천40명이 승하차해 전주보다 35.8% 증가했습니다.건대입구역은 5만 387명, 합정역은 4만 6천627명으로 각각 33.8%, 29.3% 늘었습니다.서울교통공사는 핼러윈 기간 주요 역에 안전 인력을 배치해 혼잡을 관리했습니다.이용객이 집중된 지난달 31일 이태원역에서는 오후 11시 47분부터 영업 종료 때까지 상하선 열차 4편성을 무정차 통과시켰습니다.(사진=연합뉴스)