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PBA '전력 보강' 웰컴저축은행, 에스와이 꺾고 2연승

김형열 기자
작성 2026.11.03 09:23 조회수
PBA '전력 보강' 웰컴저축은행, 에스와이 꺾고 2연승
▲ 웰컴저축은행의 승리 세리머니

프로당구(PBA) 웰컴저축은행이 4라운드를 앞두고 영입한 새 선수들을 앞세워 에스와이를 꺾고 2연승을 달렸습니다.

웰컴저축은행은 2일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 2026∼2027 4라운드 3일 차 경기에서 에스와이에 세트 점수 4대 1로 승리했습니다.

추가 선발로 응우옌쩐타인타오(베트남)와 강유진을 영입하며 전력을 보강한 웰컴저축은행은 2승 1패(승점 5)로 4위가 됐습니다.

1세트에서 조건휘-다니엘 산체스(스페인)가 부라크 하샤시(튀르키예)-모리 유스케(일본)에게 6대 11(4이닝)로 패했으나 2세트 최혜미-강유진이 한지은-이우경을 9대 7(6이닝)로 꺾어 균형을 맞췄습니다.

이어 3세트 세미 사이그너(튀르키예)가 모리를 15대 6(7이닝)으로 누르고, 4세트 산체스-용현지가 서현민-이우경을 9대 3(6이닝)으로 제압했습니다.

5세트에서는 응우옌쩐타인타오가 하샤시를 11대 10(7이닝)으로 꺾으며 경기를 마무리했습니다.

크라운해태는 다비드 마르티네스(스페인)와 백민주가 각각 2승을 거두며 우리금융캐피탈을 세트 점수 4대 0으로 물리치고 3연승을 기록했습니다.

앞서 두 경기 연속 풀세트 패배를 당했던 NH농협카드는 다오반리(베트남)가 7세트에서 임성균을 11대 0으로 제압하며 하이원리조트에 4대 3으로 승리해 4라운드 첫 승을 거뒀습니다.

휴온스와 하나카드는 각각 하림과 PBA 브레이커스에 세트 점수 4대 0 승리를 거뒀습니다.

NH농협카드 선수단의 승리 세리머니

(사진=PBA 제공, 연합뉴스)
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