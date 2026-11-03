21주차에 양수 터진 산모…119 도움으로 구급차서 출산

임신 21주 차에 양수가 터진 고위험 임신부가 소방 당국의 도움으로 구급차 안에서 출산했습니다.



대전소방본부에 따르면 어제(2일) 오후 7시 15분쯤 출산이 임박한 고위험 임신부가 있어 긴급 출동이 필요하다는 한 산부인과 관계자의 전화가 119에 접수됐습니다.



30대 임신부 A 씨는 임신 21주 차로 당일 극심한 복통과 함께 양수가 터진 상태였으나 이 병원에서는 응급 분만이 사실상 어려운 상태였습니다.



소방 당국은 대전과 인근 지역 병원을 수소문했지만, 임신부가 워낙 조산인 상태라 바로 입원과 분만이 가능하다고 회신이 온 병원이 없었습니다.



그러는 사이, A 씨는 구급차 안에서 대기 도중 극심한 산통을 겪었고, 구급 대원들의 도움을 받아 구급차 안에서 응급 분만이 이뤄졌습니다.



당시 소방 당국은 A 씨가 출산하는 만일의 상황에 대비해 구급차 2대와 구급대원 6명을 투입한 상태였습니다.



소방 당국은 세종의 한 병원에서 입원이 가능하다는 회신을 받고 최초 신고 2시간여 만인 밤 9시 16분쯤 A 씨와 신생아를 이 병원으로 옮겼습니다.



대전소방본부는 "응급 상황이라 병원 전원을 마냥 기다릴 수 없어 구급차 안에서 대원들이 아기를 받았다"며 "현재 산모와 신생아 모두 병원에서 치료받고 있다"고 밝혔습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이유진, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)