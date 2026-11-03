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10월 소비자물가 2.8% 상승…가공식품·석유류 오름세

엄민재 기자
작성 2026.11.03 08:56 조회수
10월 소비자물가 2.8% 상승…가공식품·석유류 오름세
▲ 지난달 4일 서울의 대형마트 가공식품 판매대 모습

소비자물가 상승률이 두 달 연속 2%대 후반을 기록했습니다.

농축수산물 가격이 하락한 반면 가공식품과 석유류는 오름세를 이어갔습니다.

국가데이터처가 발표한 '10월 소비자물가 동향'에 따르면, 지난달 소비자물가지수는 120.73(2020년=100)으로 작년 동월 대비 2.8% 올랐습니다.

소비자물가 상승률은 중동전쟁 여파로 석유류 가격이 크게 뛰면서 5∼6월 3%대에 달했습니다.

7월엔 2.8%로 내려왔다가 8월 3.1%로 도로 반등했으나 9월(2.9%)에 이어 지난달에도 2%대 후반을 이어갔습니다.

품목별로는 농축수산물 가격이 1.7% 하락해 전체 물가를 0.14%p 끌어내렸습니다.

석 달째 하락세입니다.

농산물이 7.5% 내렸으며, 이 가운데 채소류(-11.2%) 하락 폭이 두드러졌습니다.

축산물과 수산물은 각각 4.8%, 5.4% 상승했습니다.

수산물 상승률은 올해 1월(5.9%) 이후 최고치를 나타냈습니다.

석유류는 14.9% 급등하며 전체 물가 상승률을 0.56%p 끌어올렸습니다.

이는 지난 7월(15.5%) 이후 가장 높은 수준입니다.

가공식품도 2.9% 올라 전월(2.1%)보다 상승 폭이 확대됐습니다.

작년 11월(3.3%) 이후 11개월 만에 가장 높습니다.

외식 물가는 2.9% 상승해 올해 2월(2.9%) 이후 가장 높은 상승률을 기록했습니다.

전체 물가 상승률 기여도는 0.42%p였습니다.

자주 구매하는 품목을 중심으로 구성해 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 2.6% 상승했습니다.

'밥상 물가'를 나타내는 신선식품지수는 전년 동월 대비 6.2% 하락했습니다.

경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외지수는 2.8% 올랐습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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