국제유가 7%대 급락…미·이란 협상 기대감

▲ 이란 테헤란 시내

현지시간 2일 미국과 이란 간 평화 협상 가능성이 제기되면서 국제유가가 7% 넘게 급락했습니다.런던 ICE 선물거래소에서 12월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 7.63% 내린 배럴당 104.77달러에 거래를 마쳤습니다.뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장 대비 7.36% 내린 배럴당 96.46달러로 마감했습니다.이날 브렌트유는 장중 한때 103달러 대, WTI는 95달러 대까지 떨어졌습니다.앞서 브렌트유는 전 거래일인 지난달 30일에는 중동 갈등 격화 우려로 6개월 만에 최고치인 117.64달러까지 오른 바 있습니다.이날 유가를 끌어내린 요인은 미·이란 전쟁 종식을 위한 외교적 돌파구가 마련될 수 있다는 기대감이었습니다.마수드 페제시키안 이란 대통령은 위기 극복을 위해 대화를 모색하고 있으며, 이를 위해 아야톨라 모즈타바 하메네이 최고지도자가 정부에 권한을 부여했다고 밝혔습니다.이란은 또 카타르, 파키스탄 등 중재국들과 호르무즈 해협 재개방과 평화 협상 재개 문제를 협상 중입니다.이란은 해협 봉쇄 해제를 위한 요구조건과 함께 미국이 이 조건을 받아들일 경우 이틀 안에 호르무즈 해협을 재개방한다는 안을 제시했습니다.여기에 도널드 트럼프 미 대통령은 연설에서 이란이 미국과 합의를 하고 싶어 한다며 합의가 성사될 수도 있다고 발언해 합의에 대한 기대감을 키웠습니다.(사진=게티이미지)