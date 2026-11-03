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국회서 오세훈 '서울시당 토론회'·장동혁 '예산발표'·한동훈 '정당개혁 토론회'

김지욱 기자
작성 2026.11.03 07:09 조회수
국회서 오세훈 '서울시당 토론회'·장동혁 '예산발표'·한동훈 '정당개혁 토론회'
▲ (왼쪽부터) 오세훈·장동혁·한동훈

오세훈 서울시장과 국민의힘 장동혁 대표, 무소속 한동훈 의원이 오늘(3일) 국회에서 각자 다른 행사에 참석합니다.

오 시장 항소심 무죄 판결 이후 보수 진영 주요 인사들의 주도권 경쟁이 본격화하는 가운데 같은 날 국회에서 서로 다른 일정을 소화하면서 각자가 낼 메시지뿐만 아니라, 국민의힘 의원들이 어느 행사에 모습을 보일지에도 관심이 쏠립니다.

먼저 오 시장은 이날 오전 국회에서 서울시와 국민의힘 서울시당이 공동 주최하는 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회에 참석합니다.

이 자리에는 '친오계'로 분류되는 서울시당위원장 조은희 의원과 서울 지역 의원들, 국회 문화체육관광위원회 소속 의원들이 참석할 예정입니다.

장 대표는 오전 11시 국회에서 기자회견을 열고 '5대 해결 예산'을 발표합니다.

장 대표는 821조 원 규모의 내년도 정부 예산안 중 불필요한 예산 134조 원을 감액하는 대신 일자리·생계·돌봄·안전·청년 등 국민의 삶에 꼭 필요한 5대 분야 예산을 증액하자는 취지의 입장을 밝힐 계획입니다.

이에 앞서 한 의원은 오전 9시 30분 5선 중진인 국민의힘 김기현·윤상현 의원과 함께 '정당 개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가'를 주제로 토론회를 엽니다.

한 의원은 토론회에서 총선 승리를 위해 당 지도부에 집중된 공천권을 국민과 당원에게 돌려줘야 한다는 취지로 '상향식 공천'을 강조할 예정입니다.

당내에서는 이날 의원들이 각기 어느 행사에 참석할지가 향후 보수 진영 주도권 경쟁의 판세를 읽는 가늠자가 될 수 있다는 해석도 나옵니다.
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