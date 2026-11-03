국회서 오세훈 '서울시당 토론회'·장동혁 '예산발표'·한동훈 '정당개혁 토론회'

▲ (왼쪽부터) 오세훈·장동혁·한동훈

오세훈 서울시장과 국민의힘 장동혁 대표, 무소속 한동훈 의원이 오늘(3일) 국회에서 각자 다른 행사에 참석합니다.오 시장 항소심 무죄 판결 이후 보수 진영 주요 인사들의 주도권 경쟁이 본격화하는 가운데 같은 날 국회에서 서로 다른 일정을 소화하면서 각자가 낼 메시지뿐만 아니라, 국민의힘 의원들이 어느 행사에 모습을 보일지에도 관심이 쏠립니다.먼저 오 시장은 이날 오전 국회에서 서울시와 국민의힘 서울시당이 공동 주최하는 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회에 참석합니다.이 자리에는 '친오계'로 분류되는 서울시당위원장 조은희 의원과 서울 지역 의원들, 국회 문화체육관광위원회 소속 의원들이 참석할 예정입니다.장 대표는 오전 11시 국회에서 기자회견을 열고 '5대 해결 예산'을 발표합니다.장 대표는 821조 원 규모의 내년도 정부 예산안 중 불필요한 예산 134조 원을 감액하는 대신 일자리·생계·돌봄·안전·청년 등 국민의 삶에 꼭 필요한 5대 분야 예산을 증액하자는 취지의 입장을 밝힐 계획입니다.이에 앞서 한 의원은 오전 9시 30분 5선 중진인 국민의힘 김기현·윤상현 의원과 함께 '정당 개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가'를 주제로 토론회를 엽니다.한 의원은 토론회에서 총선 승리를 위해 당 지도부에 집중된 공천권을 국민과 당원에게 돌려줘야 한다는 취지로 '상향식 공천'을 강조할 예정입니다.당내에서는 이날 의원들이 각기 어느 행사에 참석할지가 향후 보수 진영 주도권 경쟁의 판세를 읽는 가늠자가 될 수 있다는 해석도 나옵니다.