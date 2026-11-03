'드론 본부' 띄웠지만…북한 따라잡을까

<앵커>



우리 군이 드론 전력과 기술을 강화하기 위한 '국방드론본부'를 출범시켰습니다. 이미 자폭 드론을 대량 생산하는 것으로 보이는 북한과 비교하면 갈 길이 멀다는 분석입니다.



김민준 기자입니다.



<기자>



드론이 현대전의 게임체인저로 드러난 우크라이나 전장에서는 드론 공격으로 수백㎞ 떨어진 건물을 폭파하고, 고립된 병사를 긴급 탈출시키기도 합니다.



지난 9월 국내 드론 기술 전시장.



우리 방산업체의 정찰용 드론과 공격용 드론 등이 선을 보였지만, 요격 드론이 모 드론에서 사출되자마자 추락하는 등



[사출됐습니다.]



이륙 실패와 추락, 신호 중단 등이 잇따랐습니다.



한 달 여 뒤 공개된 북한의 드론기술 전시회.



자폭 드론과 드론 발사 미사일 등으로 목표물을 타격하는 모습을 선전했는데, 가성비가 높은 소형 자폭 드론 수백 대가 선반에 쌓인 모습 등을 볼 때 양산 체제에 들어갔다는 분석이 나옵니다.



[신종우/한국국방안보포럼 사무총장 : '50만 드론 전사' 양성을 북한이 먼저 하고 있는 거예요. 표준화된 소형 자폭 드론들을 대량 생산하고 있잖아요. 우리는 아직 시작도 못 한 게 (현실입니다)]



국방부는 북한 위협에 맞서 드론 전력을 강화하기 위해 어제(2일) '국방드론본부'를 창설했습니다.



부품 표준화와 장비 조달 등을 통해 신뢰성 있는 드론을 확보, 공급하는 게 핵심 임무입니다.



"'가성비 대량 생산'이라는 드론전 트렌드에 맞게 우리의 까다로운 무기 도입 체계를 완화하는 것부터 시작해야 한다"고 전문가들은 조언합니다.



작전 기능은 각 군으로 분산됩니다.



드론이 제2의 개인화기처럼 운용되고 있는 전장 환경을 고려한 조치라는 설명입니다.



이에 따라 지난 정부 때 평양 무인기 침투 사건에 연루됐던 기존 드론작전사령부는 3년 만에 해체됐습니다.



첫걸음은 뗐지만 넘어야 할 산이 적지 않습니다.



정보 유출 위험으로 드론 세계 1위 중국산 부품 사용이 마땅치 않은 데다, 우크라이나 정부와 외교 마찰로 실전 경험과 기술 공유가 쉽지 않다는 점도 극복해야 할 과제입니다.



북한이 중국이나 러시아 부품이나 기술을 활용해 빠르게 무장하고, 러시아 파병으로 최신 전술을 습득하고 있는 상황에서 단시간 내 전력 격차를 따라잡기가 쉽지는 않을 거라는 전망입니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 김진원)