김여정, 바이낸스 해킹 부인…"미 정치적 도발"

<앵커>



북한 김여정 노동당 부장이 바이낸스 해킹으로 가상자산을 탈취한 배후에 북한이 있다는 미 연방수사국의 발표를 부인했습니다. 김여정은 미국이 정치적 도발을 하고 있다면서 배후가 오히려 미국인 것처럼 암시하는 주장을 하기도 했습니다.



정혜진 기자입니다.



<기자>



북한 김여정 노동당 총무부장은 조금 전 담화를 내고 미국 가상화폐 거래소 바이낸스가 해킹 피해로 가상자산을 탈취당한 사건에 대해 "미국이 우리와 결부시키는 상투적 도발"을 했다고 주장했습니다.



FBI가 북한을 배후로 지목한 데 대해서는 자신들을 사이버 범죄국으로 매도하려고 기도하고 있다면서 "미국의 주장은 황당무계한 낭설"이라고 강하게 부인했습니다.



바이낸스 가상화폐 탈취 사건 이후 북한이 반응을 내놓은 것은 이번이 처음입니다.



김여정은 사이버 범죄 사건이 발생할 때마다 미국이 자신들을 연관시키고 그릇된 대북 인식을 유포하려 하고 있다고 주장하며, 지난해 북한 소행설이 제기된 바이비트 해킹 사건을 거론하기도 했습니다.



김여정은 역으로 이번 탈취 사건의 배후로 미국을 암시하는 주장을 내놓기도 했습니다.



지난해 미국 행정부가 불법으로 탈취된 가상자산을 몰수하기로 했다고 발표했다며, 거액이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아갈지 따져보면 배후 단서가 주어질 거라고 주장한 것입니다.



김여정은 이번 계기에 북한에 대한 워싱턴의 대북 적대적 자세를 다시 확인해 이를 예의주시하고 있다면서 대단히 불쾌하다는 말도 덧붙였습니다.



이어 미국의 대북 적대적 태도를 여러 측면에서 재고해 볼 문제들이 있을 것이라고 밝혔습니다.



(영상편집 : 박춘배)