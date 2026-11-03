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이 대통령 "잘 계세요?"…조 대법원장은 말없이 미소만

김관진 기자
작성 2026.11.03 06:37 조회수
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<앵커>

후임 대법관 제청 문제의 실마리가 보이지 않는 가운데 이재명 대통령이 시정 연설을 앞두고 조희대 대법원장과 잠깐 인사를 나눴습니다. 이 대통령은 잘 계시냐 물었고, 조 대법원장은 아무 말 하지 않았습니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

국민의힘 의원들이 피켓 시위 중인 국회 본관에 조희대 대법원장이 도착하자, 응원의 목소리가 터져 나옵니다.

[조희대 대법원장님 힘내십시오.]

8분 뒤, 이재명 대통령이 지나갈 때는 항의가 이어졌습니다.

[재판 취소 위한 탄핵 추진, 사법부 겁박 중단하라.]

이 대통령은 국민의힘 의원들을 향해 허리 숙여 인사한 뒤 사전 환담장으로 이동했습니다.

자신을 기다리고 있던 여야 대표들과 차례로 악수를 나눴고,

[이재명 대통령 : 반갑습니다. 방송에서 자주 뵙는데.]

조 대법원장에게도 짧게 안부를 물었습니다.

[이재명 대통령 : 대법원장님, 잘 계세요? 반갑습니다.]

조 대법원장은 별다른 말 없이 미소만 보였습니다.

두 사람이 마주한 것은 지난 9월 22일 조 대법원장이 청와대의 대법관 후보 재제청 요구를 거부한 뒤 처음입니다.

조 대법원장은 이 대통령의 시정연설이 끝나고 대통령이 퇴장하는 동안에도 정면을 바라본 채 자리를 지켰습니다.

국민의힘은 이 대통령이 건넨 인사를 문제 삼으며 날을 세웠습니다.

[정점식/국민의힘 원내대표 : 본인이 배후에서 조정하는 민주당이 탄핵이니 국정조사니 사법부의 독립을 뒤흔들어 놓고 있는데, 면전에서 '잘 계시냐'라는 말씀을 하실 수 있는지.]

민주당은 이틀 뒤 본회의에서 조 대법원장에 대한 국정조사 요구서를 보고할 예정입니다.

예산안과 국정조사 모두 여야 간 시각 차가 커 연말 국회 또한 순탄치 않을 전망입니다.

(영상취재 : 오영우·김용우, 영상편집 : 전민규)
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