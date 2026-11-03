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"북한, 의대 갈 애들을 최정예 해커로 양성"

김아영 기자
작성 2026.11.03 06:40 조회수
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<앵커>

8조 4천억 원 규모의 해킹 사건에 침묵하고 있는 북한은 부인도 하지 않고 있습니다. 우리 군은 북한의 사이버전 인력이 8천400명 정도라고 보고 있는데, 북한에서는 가장 뛰어난 인재들이 해커로 키워진다고 합니다.

김아영 기자입니다.

<기자>

군복 차림으로 가슴에 배지를 단 남성, 컴퓨터 앞에 앉아 무언가 작업을 하는 듯 보입니다.

보안전문 한 해외 유튜버가 북한 군인들의 컴퓨터를 해킹하는 데 성공했다고 주장하며 공개한 영상입니다.

SNS상에는 해외 해커들이 북한 사이버 인력과의 설전이라며 공개한 영상도 찾아볼 수 있습니다.

[(어떻게 내 IP를 추적했단 거지?) 김정은한테나 가서 물어보시지.]

북한 안팎에서 활동하고 있는 해커를 포함한 사이버 인력은 지난 2024년 기준 약 8천400명으로, 2년 만에 20%가 늘어난 것으로 우리 군은 추산하고 있습니다.

해외에서 라자루스, 김수키 등으로 이름 붙인 개별 해커 집단 숫자와 집단별 규모 등은 베일에 싸여 있습니다.

[김흥광/전 북한 컴퓨터공학부 교수 : 러시아 역내에서 활동하다 보니까 더더욱이 이걸 색출하기가 힘들어요. 여왕벌에 수많은 노동벌이 붙듯이 머리가 제일 정말 뛰어난 해커 몇 명을 중심으로 해서 수학자들이 붙고 국제 금융 전문가들이 또 붙고요.]

김정은 총비서는 집권 초부터 사이버 전력을 핵미사일과 함께 이른바 '양대 보검'으로 강조한 것으로 알려졌습니다.

[임종인/고려대 정보보호대학원 석좌교수 : (북한은) 해마다 100명씩 최정예 해커들을 양성하고 있고요. 우리로 치면 서울대 의대 갈 급의 애들이 전부 사이버 보안 쪽으로 해커로 양성되고 있기 때문에.]

김 총비서는 지난 7월 해커 부대를 지휘하는 곳으로 거론되는 인민군 총참모부 산하 정찰정보총국의 직능과 임무를 확대하겠다고 예고한 바 있습니다.

북한은 다만, FBI가 바이낸스 사태의 배후로 자신들을 지목한 데 대해서는 아직까지 어떠한 반응도 내놓지 않고 있습니다.

(영상편집 : 이승진, 영상출처 : 유튜브 @Deeveeaar)
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