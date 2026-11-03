북한 해커, 탈취 코인 2차세탁 착수…솔라나 거쳐 비트코인으로 교환

북한 해커들이 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 탈취한 자금의 2차 세탁 단계에 돌입한 것으로 확인됐습니다.



북한 해커들은 바이낸스 탈취 가상자산을 분산 보관해뒀던 임시 지갑을 비우고 이를 솔라나(SOL) 네트워크 등으로 이동시키기 시작했다고 블록체인 분석업체 체이널리시스와 룩온체인이 현지시간 2일 전했습니다.



이들은 이렇게 확보한 솔라나 토큰 중 97만 522개(약 1천290억 원 상당)를 비트코인으로 교환하고 있습니다.



체이널리시스는 "북한 연계 세력이 바이낸스에서 탈취한 자금에 대한 새로운 세탁 단계에 착수했다"고 분석했습니다.



해킹 직후 탈취한 자금을 자신들의 통제하에 있는 임시 지갑으로 빼돌린 데 이은 두 번째 세탁 단계라는 의미입니다.



해커들은 빼돌린 자금을 솔라나 등 다른 블록체인 망으로 옮겼다가 다시 이를 비트코인으로 바꾸는 거래를 통해 추적을 어렵게 하려는 것으로 예상됩니다.



이들은 이 과정에서 1천 개 이상의 지갑에 3천 회 이상의 송금 등을 반복하는 수법으로 추적망을 교란하고 있습니다.



특히 스테이블 코인(가치고정형 가상화폐)이나 발행사가 따로 있는 알트코인(비트코인 이외의 가상화폐)의 경우 자산이 동결되거나 거래가 막힐 우려가 있으므로 최종적으로 이를 통제기관이 따로 없어 동결이 불가능한 탈중앙화 가상화폐인 비트코인으로 바꾸려는 것으로 풀이됩니다.



자산을 비트코인으로 환전하는 데는 유동성이 가장 커 현금화가 유리하다는 점도 고려한 것으로 추정됩니다.



앞서 해커들은 지난달 29일 바이낸스에서 해킹을 벌여 63억 달러(약 8조 4천억 원) 상당의 가상화폐와 스테이블 코인 등을 탈취했습니다.



미국 연방수사국(FBI)은 해당 해킹 사건의 배후로 북한 정찰총국 산하 정예 해킹 조직 '트레이더트레이터'(TraderTraitor)를 공식 지목했습니다.