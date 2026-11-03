전국 곳곳 영하권…출근길 '반짝 추위'

<앵커>



오늘(3일) 아침은 어제보다 많이 쌀쌀합니다. 일교차도 크다고 하는데 여의도 출근길에 나가 있는 기상캐스터 연결합니다.



안수진 캐스터, 오늘 날씨 자세히 전해주시죠.



<기상캐스터>



오늘 출근길 든든하게 챙겨 입고 나오셔야겠습니다.



밤사이 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 오늘 아침 반짝 추위가 찾아왔습니다.



저도 추위 소식에 이렇게 따뜻한 겨울 패딩을 챙겨 입었는데요.



미처 챙기지 못한 장갑에 손끝이 시려오고 있습니다.



나오실 때는 따뜻한 옷차림 해주셔야겠습니다.



현재 서울 기온 5.1도로 어제 같은 시각보다 3도가량 낮게 출발하고 있습니다.



태백과 제천 등 일부 지역에서는 영하권의 추위가 나타나는 곳도 있습니다.



그래도 추위는 오래 머물지 않겠고요.



낮부터는 평년 기온을 되찾겠습니다.



다만 당분간 일교차가 크게 벌어지는 만큼 옷차림 신경 써주셔야겠고요, 건강 잘 챙기셔야겠습니다.



낮까지 서울과 인천, 경기 서해안에는 1mm 안팎의 비가 내릴 때 있겠습니다.



현재 충북과 영남 내륙 지역을 중심으로 안개가 짙게 낀 곳이 있습니다.



낮에 기온이 오르면서 안개는 걷힐 텐데요, 그전까지 안전운전 해주셔야겠습니다.



하늘은 맑다가 차차 구름의 양이 늘어나겠습니다.



중서부 지역은 밤 한때 미세먼지 농도가 높게 나타날 때 있겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보면 서울의 낮최고 기온 17도, 부산 19도 예상됩니다.



목요일에는 전국 대부분 지역에 가을비 소식이 있는데요.



비구름은 오래 머물지 않겠고 오후가 되면 대부분 그치겠습니다.



(안수진 기상캐스터)