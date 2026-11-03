1. 출근길 반짝 추위…일부 내륙 영하권



오늘(3일) 아침은 기온이 큰 폭으로 떨어지면서 반짝 추위가 찾아왔습니다. 태백과 제천을 비롯한 일부 지역은 기온이 영하로 내려갔고, 오후부터는 추위가 누그러지면서 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



2. 미 중간선거 오늘 저녁 시작…결과 윤곽은?



트럼프 행정부의 운명을 가를 미국 중간선거가 우리시간으로 오늘 저녁 시작됩니다. 공화당과 민주당 양당이 막판 유세에 총력을 기울이고 있는데, 결과는 이르면 내일 오후쯤 나올 것으로 보입니다.



3. 대통령 여권번호까지…'1호기 탑승자' 개인정보 노출



이재명 대통령 부부를 비롯해 대통령 해외 순방에 동행한 168명의 개인정보가 인터넷에 공개된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 청와대는 경찰에 수사를 의뢰했고 외교부도 자체 조사를 진행 중이라고 밝혔습니다.



4. 821조 최대 예산안…"모두의 성장으로 대전환"



이재명 대통령이 국회를 찾아 820조 9천억 규모의 내년 예산안에 대한 시정 연설을 했습니다. 성장의 기회와 성과를 골고루 나누는 모두의 성장으로 나아가겠다고 강조했습니다.