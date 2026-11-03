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[날씨] 오늘 아침 반짝 추위…출근길 따뜻한 옷차림

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작성 2026.11.03 00:51 조회수
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오늘(3일) 아침은 옷차림 따뜻하게 잘해주셔야겠습니다.

서울 아침 기온이 4도, 일부 경기 북부와 강원, 경북 북부 지역은 영하권으로 떨어지는 곳도 있겠는데요.

다만 낮부터는 기온이 빠르게 오르면서 서울이 16도까지 올라 일교차도 무척 크겠습니다.

이번 한 주는 일교차도 크겠지만 들쑥날쑥한 기온 변화에도 유의하셔야겠는데요.

목요일까지는 대체로 평년 기온을 웃돌겠지만 금요일 오후부터는 다시 기온이 크게 떨어지면서 입동인 토요일 아침 서울의 기온이 영하 1도까지 뚝 떨어지겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 맑겠지만 오전에 수도권 지역에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.

자세한 아침 기온 보시면 서울이 4도, 광주가 5도로 어제보다 2~5도가량이 낮겠고요.

낮 기온은 서울이 16도, 부산이 19도로 일교차도 무척 크게 벌어지겠습니다.

다가오는 수요일 밤에 제주를 시작으로 목요일에는 전국에 또 한 차례 비 예보가 나와 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
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