막판 총력 유세전…"민주당에 지면 '미스터 거부권'"

<앵커>



트럼프 행정부의 운명을 가를 미국 중간선거가 하루 앞으로 다가왔습니다. 공화당과 민주당이 막판 유세에 총력을 다하는 가운데, 트럼프 대통령은 의회를 민주당에 내주면 '미스터 거부권'이 되겠다고 말했습니다.



워싱턴에서 전병남 기자의 보도입니다.



<기자>



트럼프 미국 대통령은 중간선거 마지막 유세 현장으로 격전지 아이오와와 캔자스를 찾았습니다.



농업 비중이 큰 아이오와와 캔자스는 앞선 대선에서는 트럼프 대통령을 10%p 넘는 큰 격차로 밀어 준 텃밭이지만, 이번 선거에서는 공화당 후보들이 고전하고 있습니다.



연설 내내 '미국 우선주의'를 강조한 트럼프 대통령은 민주당 후보들을 '공산주의자', '지하디스트'로 부르며 지지층 결집을 호소했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 자, 11월 3일엔 모든 미국의 애국자가 투표해 공산주의자와 지하디스트들을 정치적 망각 속에 던져버려야 합니다.]



중간선거 최대 악재인 유가는 곧 떨어질 거라며, 물가 상승의 원인을 전임 바이든 행정부 탓으로 돌렸습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 직전 급진 민주당이 집권했을 때, 그들은 우리에게 미국 역사상 최악의 인플레이션, 미국 역사상 최고 수준의 에너지 가격, 미국 역사상 최악의 무역 적자를 안겨줬습니다.]



트럼프 대통령은 또, "한국과 일본, 중국 등지로 선박이 가는 파이프라인이 있다"며 알래스카 LNG 가스관 개발 사업을 기정사실화해 성과로 내세웠습니다.



이와 함께 선거 패배 상황에 대한 대응책도 내놨는데, "민주당이 의회를 장악할 경우 '미스터 비토'가 돼 대통령 거부권을 적극적으로 행사하겠다"고 밝혔습니다.



이보다 하루 앞서 트럼프 대통령은 플로리다 마러라고 사저에 수백 명을 초대해 초호화 핼러윈 파티를 열었는데, 뉴욕타임즈는 공화당이 중간선거 패배에 대비하는 상황에서 트럼프는 손님 접대에 들뜬 모습이었다고 꼬집었습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김병직, 디자인 : 황세연)