이란 "미 해상봉쇄 해제 등 요구 수용 시 이틀 내 호르무즈 개방"

▲ 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인

카타르의 중재로 미국과 이란 간 간접 협상이 진행 중인 가운데, 이란 정부가 미국의 해상 봉쇄 해제를 포함한 자신들의 요구 수용을 조건으로 이틀 안에 호르무즈 해협을 개방할 수 있다는 뜻을 밝혔습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 현지시간 2일 브리핑에서 "중재국을 통한 미국과의 협상 근간은 여전히 이란의 '7단계 제안'이며, 이는 이틀 내에 이행될 수 있도록 압축됐다"며 이같이 말했습니다.바가이 대변인이 언급한 7단계 제안은 이란이 지난 9월 유엔 총회를 계기로 미국에 제안했던 협상안입니다.구체적인 내용은 공개되지 않았지만, 미국의 해상봉쇄 해제, 동결자금 즉시 반환, 이란산 원유 수출 제재 면제, 모든 전선에서 전투 중단 등의 조건을 미국이 이행하면 호르무즈 해협을 7일 이내에 재개방하겠다는 내용이 담긴 것으로 추정됩니다.앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관도 전날 이란 의회 국가안보·외교 정책위원회 회의 후 취재진과 만나 "현재 중재국들과 이른바 '이틀 제안'에 대한 협의가 순조롭게 진행되고 있다"고 카타르를 통한 협상 상황을 전했습니다.바가이 대변인은 "이는 이란의 선의를 다시 한번 보여주는 것"이라며 "우리의 요구가 충족되면 호르무즈 해협의 안보가 회복되고 단기간 내에 협상 절차가 시작될 수 있다"고 강조했습니다.그러나 그는 "미국의 해상봉쇄 해제를 포함한 이란의 요구가 충족되지 않는 한 어떠한 최종 합의도 진전될 수 없으며, 호르무즈 해협 역시 개방되거나 안전해질 수 없다"고 선을 그었습니다.그가 언급한 요구 사항의 핵심은 과거 '이슬라마바드 합의' 위반 이후 미국이 부과한 모든 제재의 철회와 동결된 이란 자산의 반환입니다.협상 채널과 관련해 바가이 대변인은 카림 가리바바디 외무부 차관의 최근 카타르 도하 방문을 언급하며, 카타르의 노력 속에 양국 간 메시지 교환이 이어지고 있다고 전했습니다.또한 이란의 외교 협상은 최고 국가안보회의가 총괄하고 모함마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 수석 협상 대표를 맡아 진행되고 있다고 부연했습니다.오는 3일 미국 중간선거가 협상에 미칠 영향에 대해서는 단호한 입장을 보였습니다.바가이 대변인은 "선거를 통해 새로운 미국이 탄생하지는 않을 것"이라며 "미국의 대이란 적대 정책은 1953년 쿠데타 이후 70년 이상 뿌리 깊게 이어져 왔다"고 주장했습니다.아울러 이란이 굴복할 것이라는 일부 미국 관리들의 발언에 "이란 국민의 사전에는 굴복이란 단어가 없으며, 오직 신에게만 순종할 뿐 미국의 압박에 타협하는 일은 결코 없을 것"이라고 일축했습니다.그는 그러면서 트럼프 행정부가 자국의 핵심 핵시설을 타격할 경우 즉각적이고 강력한 전면적 보복에 나서겠다고 경고했습니다.바가이 대변인은 미국이 나탄즈 핵시설에 강력한 폭탄을 사용할 경우에 대한 대응 방식을 묻자 "어떠한 수단을 동원하든 이란을 향한 모든 군사적 공격은 강력하고 즉각적이며 포괄적인 대응에 직면하게 될 것"이라며 "필요한 모든 대응 준비가 매우 효과적으로 완료된 상태"라고 강조했습니다.(사진=이란 국영 IRNA 통신 텔레그램 캡처, 연합뉴스)