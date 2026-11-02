[단독] "한국도 위험" 경고…8조 턴 뒤 중국서 벌어진 일 (풀영상)

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<앵커>북한의 해커 조직 '트레이더 트레이터'가 세계 최대 가상자산 거래소에서 8조 원대 자금을 탈취한 사건의 파장이 커지고 있습니다. 이 사건의 배후로 북한을 가장 먼저 지목했던 미국 분석기관의 북한 전문 조사관을 저희가 단독 인터뷰했습니다. 조사관은 이 조직이 북한이 보유한 가장 위험한 해커들이라면서, 다음 목표는 한국 거래소들이 될 거라고 경고했습니다.먼저, 홍영재 기자의 단독 보도입니다.<홍영재 기자>미국 분석기관 TRM랩스는 바이낸스 해킹 6시간 만에 북한을 범인으로 지목했습니다.이 분석을 주도했던 북한 전문 조사관이 SBS와의 화상 인터뷰에 응했습니다.12년간 FBI에서 일했던 칼슨 조사관은 이번 일을 저지른 '트레이더 트레이터'가 북한에서 가장 위험한 해킹 조직이라고 말했습니다.[닉 칼슨/TRM랩스 북한 전문 조사관 : '트레이더 트레이터'는 북한의 최정예 해킹 조직입니다. (그들이 '김수키'나 '라자루스' 내 다른 조직보다 더 위험한가요?) 그럼요. 그들은 피라미드의 정점에 있는 조직으로, 단연코 가장 위험한 해킹 부대입니다. 이들은 가장 대담한 금융자산 탈취 사건들을 저질러 왔습니다.]북한 해킹 조직들이 체포될 걱정이 없는 만큼, 자신들만의 특징들을 이번에도 곳곳에 남겨뒀다고 분석했습니다.[닉 칼슨/TRM랩스 북한 전문 조사관 : 기본적으로 해킹을 위한 몇 차례의 시험 거래를 수행했습니다. 더 나아가 이 거래들과 연결된 훨씬 오래된 활동까지 확인했습니다. 그 흔적은 2020년까지 거슬러 올라갑니다.]확실한 증거가 더 있지만, 북한이 피해 갈 수 있어서 더 공개하기는 어렵다고도 말했습니다.[닉 칼슨/TRM랩스 북한 전문 조사관 : 트레이더 트레이터가 이번 해킹을 실행했다는 사실을 확인해 주는 여러 증거를 확보하고 있습니다. 하지만 너무 자세히 설명하고 싶지는 않습니다. 북한 해커들에게 탐지를 피하는 방법을 알려주고 싶지 않기 때문입니다.]그러면서 한국 거래소들이 다음 공격 대상이 될 수 있다고 경고했습니다.[닉 칼슨/TRM랩스 북한 전문 조사관 : 모든 거래소가 표적이 될 수 있지만, 특히 한국 거래소들이 주요 표적이라고 생각합니다.]칼슨 조사관은 한미일 등이 나서서 더 적극적인 대책을 내놓지 않으면 이 문제는 계속 커질 것이라고 덧붙였습니다.(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 신세은, VJ : 이지환)---<앵커>북한 해커들은 현재 탈취한 거액의 가상자산을 현금으로 바꾸는 작업을 하고 있는 걸로 파악됐습니다. 저희가 인터뷰한 조사관은 이런 세탁 작업을 중국 범죄 조직이 대신하고 있다면서, 중국 정부가 막아야 한다고 주문했습니다.이어서 최승훈 기자의 단독 보도입니다.<최승훈 기자>닉 칼슨 조사관은 북한 측이 해킹한 가상자산을 세탁하는 일을 중국 조직에 맡긴 걸로 보인다고 말했습니다.[닉 칼슨/TRM랩스 북한 전문 조사관 : 쉽게 말해 북한이 돈을 훔치고, 중국 범죄 조직은 수수료를 받고 그 돈을 대신 세탁하는 겁니다.]북한 해커 조직과 중국 범죄 집단이 지난 몇 년 동안 협력해 왔다는 사실을 이유로 들었습니다.해킹된 가상자산은 지금 이 순간에도 이렇게 작은 금액으로 쪼개져 수많은 전자지갑을 옮겨 가며 세탁되고 있는 걸로 파악됩니다.블록체인 분석업체 체이널리시스는 5억 달러 넘는 가상자산이 이동하는 데 1천 개가 넘는 전자지갑 주소가 동원됐다고 밝혔습니다.이 조직들은 자금 세탁에도 인공지능을 동원해서 가장 빠르고 안전한 방법을 골라서 세탁하는 것으로 분석됩니다.칼슨 조사관은 어떤 중국 조직이 개입했는지 추적 중이고 곧 정보를 확보할 수 있을 것으로 자신했습니다.[닉 칼슨/TRM랩스 북한 전문 조사관 : 저희는 자금 세탁에 관여한 중국인들에 대한 유의미한 정보를 확보할 것으로 거의 확신합니다.]칼슨 조사관은 중국 정부만이 이 돈 세탁 작업을 막을 수 있다고 강조했습니다.[닉 칼슨/TRM랩스 북한 전문 조사관 : 중국 정부가 이번만큼은 이 문제를 진지하게 받아들이기를 바랍니다. 과거에는 그렇게 하지 않았기 때문입니다.]중국 측의 실질적인 공조 없이는 북한의 자금줄을 끊기가 어려울 것이란 지적이 그래서 나오고 있습니다.(영상편집 : 최혜란, 디자인 : 이준호, VJ : 이지환)