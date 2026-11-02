[사건Why] 링거만 빼면 퇴원인데…생후 4개월 아기에게 생긴 일

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)

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이제 링거만 빼면 집에 갈 수 있었습니다. 코로나로 입원했다가 퇴원을 앞둔 생후 4개월 아기. 그런데 링거를 고정한 테이프를 떼어내던 순간, 아이의 작은 손가락에서 피가 흐르기 시작했고 손가락 끝은 잘려나갔습니다.



지난해 9월 부산의 한 병원에서 벌어진 일입니다. 그런데 병원 측의 설명과 어머니가 지켜본 그날의 상황은 서로 엇갈립니다.



1년이 지난 지금, 아이의 상처는 조금씩 아물어 가지만 어머니는 여전히 그날에서 벗어나지 못하고 있습니다. 그날 병실에선 대체 무슨 일이 있었던 걸까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.