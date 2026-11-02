[이슈빡] 미국 중간선거 D-1…경합주 7곳 초접전, 막판 변수는?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 이현식 (SBS 기자), 박시동 (경제평론가)

--------------------------------------------



미국 중간선거가 하루 앞으로 다가왔습니다. 트럼프 대통령의 '중간고사 성적표'로 불리는 이번 선거에서 하원은 민주당 우세가 점쳐지지만, 상원은 경합주 7곳이 여전히 접전을 벌이며 안갯속입니다.



알래스카에선 공화당 현역 의원과 같은 이름의 후보가 투표용지에 올라 '표 분산 공작' 의혹이 불거졌고, 민주당이 반드시 지켜야 할 미시간에선 당내 갈등까지 표면화됐습니다. 막판 변수와 선거 결과가 미국 경제와 우리에게 미칠 영향을 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.