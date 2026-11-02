[날씨/XR] 들쑥날쑥한 기온…내일 아침 '반짝 추위'

11월 첫째 주인 이번 주는 들쑥날쑥한 기온에 유의하셔야겠습니다.



우선 내일(3일) 아침은 반짝 추워지겠습니다.



보시는 것처럼 서해 남부 해상에 위치한 고기압 가장자리를 따라 북쪽에 찬 공기가 내려오겠고요, 밤사이 맑은 하늘에 복사 냉각 효과가 더해지면서 아침 기온이 크게 떨어지겠습니다.



내일 서울의 아침 기온이 4도, 대관령이 영하 2도 등 오늘보다 2~5도가량이 낮겠습니다.



다만 낮에는 기압계가 빠르게 바뀌면서 따뜻한 남풍이 유입되면서 서울의 낮 기온이 16도까지 오르겠고요, 모레까지는 평년 수준의 기온이 이어지겠지만 금요일 오후에는 기온이 급격하게 떨어지면서 절기 입동인 토요일 서울의 아침 기온 처음으로 올가을 영하권이 예상됩니다.



한편 그제 내몽골고원에서 발원한 황사가 우리나라 상공을 지나고 있습니다.



때문에 오늘과 내일 밤 서쪽 지역 중심으로 먼지 농도가 일시적으로 높아지겠습니다.



또 내일 오전까지는 수도권에 약한 비가 떨어지는 곳이 있겠습니다.



자세한 내일 아침 기온 보시면 서울이 4도, 광주가 5도로 춥겠고요, 낮 기온은 서울이 16도, 부산 19도로 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



수요일 밤 제주를 시작으로 목요일에는 전국에 한 차례 비 예보가 나와 있습니다.



(남유진 기상예보사)