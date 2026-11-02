[단독] 한국 관광객 덮쳤다…3인조 괴한, 총까지 들더니

<앵커>



필리핀에서 한국인 관광객이 괴한 3명에게 강도 피해를 당했습니다. 괴한들은 권총까지 쏘며 위협했습니다. 피해자는 총에 맞진 않았지만 여러 곳을 다쳤습니다. 현지 경찰은 용의자 1명을 체포하고 도주한 일당을 쫓고 있습니다.



정지연 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



필리핀 메트로마닐라 남부 파라냐케시의 한 도로변.



경찰 통제선 안쪽으로 권총과 총알이 놓여 있습니다.



지난달 31일 밤 9시 15분쯤 이곳에서 한국인 관광객 46살 A 씨가 총기로 무장한 3인조 일당에게 습격을 당했습니다.



당시 A 씨는 음식을 사러 가고 있었는데, 오토바이를 탄 이들이 접근해 가방을 빼앗으려 시도한 걸로 전해졌습니다.



A 씨가 저항하자 일당 중 1명이 하늘을 향해 3차례 총을 쐈고, A 씨는 총에 맞진 않았지만 넘어져 머리와 무릎 등을 다쳤습니다.



[윤만영/필리핀한인총연합회 회장 : 우범 지역이죠. 거기 소매치기들이 많아서. 그 나라 애들도 백을 안 들고 다니는 지역이거든.]



총소리를 듣고 출동한 현지 경찰은 현장에서 30살 용의자 1명을 체포했고 나머지 2명은 도주했습니다.



현지 경찰은 권총과 탄약 6발, 위조된 것으로 추정되는 번호판 등을 압수했습니다.



필리핀에서 한국인 관광객을 대상으로 한 총기 강도 사건은 이번이 처음이 아닙니다.



지난해 4월 유명 관광 도시인 앙헬레스에선 2인조 강도가 쏜 총에 맞아 한국인 관광객이 숨지는 사건도 발생했습니다.



우리 외교부는 "피해 상황을 확인하고 영사 조력을 제공하고 있다"며 "필리핀 경찰 당국과 접촉해 사실관계를 파악하고 신속하고 철저한 수사를 당부했다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 조무환, 화면제공 : ABS·CBN NEWS·필리핀 남부경찰지구)