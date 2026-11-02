씨름 박상준, 의성마늘 대회서 통산 두 번째 소백장사

▲ 개인 통산 두 번째 소백장사에 오른 박상준

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▲ 왼쪽부터 김채오·이유나·김하윤

박상준(정읍시청)이 위더스제약 2026 민속씨름 의성마늘장사씨름대회에서 개인 통산 두 번째 소백장사에 올랐습니다.박상준은 오늘(2일) 경북 의성군 의성종합체육관에서 열린 대회 소백급(72㎏ 이하) 장사 결정전(5판 3승제)에서 팀 동료 황찬섭을 3-2로 이겼습니다.지난해 문경대회에서 생애 첫 소백장사 타이틀을 따낸 박상준은 이번 우승으로 두 번째 꽃가마를 탔습니다.박상준은 첫판에서 뒤집기되치기로 기선을 제압했지만, 둘째 판에서 안다리에 넘어져 1-1 동점을 허용했습니다.셋째 판을 밀어치기로 따내 다시 앞섰으나 넷째 판에서 차돌리기에 당해 승부는 마지막 판까지 이어졌습니다.박상준은 다섯째 판에서 다시 한번 뒤집기되치기에 성공해 우승을 확정했습니다.전날 같은 장소에서 열린 여자부 개인전에서는 김채오, 이유나(이하 안산시청), 김하윤(거제시청)이 각각 매화·국화·무궁화장사에 올랐습니다.매화급(60㎏ 이하) 결정전에서는 김채오가 최다혜(괴산군청)를 2-0으로 꺾고 개인 통산 8번째 매화장사 타이틀을 차지했습니다.국화급(70㎏ 이하)에선 이유나가 엄하진(구례군청)을 2-1로 제압했습니다.올해 설날대회에서 생애 첫 국화장사에 올랐던 이유나는 통산 두 번째 우승을 달성했습니다.무궁화급(80㎏ 이하)에선 김하윤이 이재하(안산시청)를 2-0으로 물리쳤습니다.그는 무궁화장사 5회와 국화장사 5회를 합쳐 개인 통산 장사 타이틀을 10개로 늘렸습니다.같은 날 열린 여자부 단체전 결승에선 김기백 감독이 이끄는 안산시청이 거제시청을 4-2(팀 간 7전 4승제·개인 간 3판 2승제)로 꺾었습니다.안산시청은 올해 설날대회부터 이번 대회까지 여자부 단체전이 열린 6개 대회에서 모두 정상에 올랐습니다.(사진=대한씨름협회 제공, 연합뉴스)